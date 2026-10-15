Rachat : HORIZONS-GROUP et PARTHENA CONSULTANT s’unissent

Des expertises et des capacités d’intervention renforcées

Cette nouvelle organisation, qui permet de doubler les effectifs, vise à élargir les capacités d’intervention des équipes, à renforcer leur réactivité et à apporter aux clients un niveau d’expertise toujours plus important pour leurs projets, leurs besoins de support et l’évolution de leurs systèmes d’information.

La complémentarité des portefeuilles clients, des compétences et des équipes des deux entreprises constitue l’un des fondements de ce projet. Le rapprochement des équipes doit permettre de partager les expertises, d’élargir les compétences disponibles et de répondre plus rapidement aux nouveaux besoins des clients.

L’ambition commune des deux structures est ainsi de renforcer les moyens mis à disposition des clients sans remettre en cause les fondamentaux de leur accompagnement : la proximité, la réactivité, l’expertise et la qualité de service.

Une organisation pensée pour assurer la continuité des projets

Laurent Le Mercier, Président de PARTHENA CONSULTANT et Patrice Lecomte, Président de HORIZONS-GROUP assureront la gouvernance de la nouvelle organisation.

Patrice Lecomte a notamment pour mission de piloter et coordonner les activités de services et de support Cegid et d’organiser progressivement la convergence des équipes.

L’objectif est de faire progressivement converger les organisations, les expertises et les méthodes de travail afin d’assurer une transition fluide et la continuité de l’accompagnement des clients.

Ce nouvel ensemble composé de 35 collaborateurs dédiés à l’offre Cegid doit notamment permettre de sécuriser le suivi des projets en cours, les activités de support et l’accompagnement des clients dans l’évolution de leurs systèmes d’information.

Accompagner les transformations des PME et ETI

Ce projet intervient dans un contexte de transformation rapide des solutions de gestion, marqué notamment par l’évolution des modèles SaaS, la montée en puissance de l’intelligence artificielle, le développement du No Code et l’évolution continue des offres proposées par les éditeurs.

En réunissant leurs expertises techniques, fonctionnelles et organisationnelles, HORIZONS-GROUP et PARTHENA CONSULTANT entendent renforcer leur capacité collective à accompagner leurs clients face à ces nouveaux enjeux.

Le rapprochement doit ainsi leur permettre :

• de disposer d’équipes plus nombreuses et d’expertises complémentaires sur les différentes offres Cegid ;

• d’élargir leurs capacités d’intervention ;

• de renforcer la réactivité et la qualité du support apporté aux clients ;

• de favoriser le partage et la montée en compétence des équipes ;

• de proposer un accompagnement durable, expert et de proximité.

Un projet collectif inscrit dans la continuité de deux histoires

Il ne s’agit pas d’effacer les identités de HORIZONS-GROUP et de PARTHENA CONSULTANT, mais de les faire converger autour d’une nouvelle structure afin d’ouvrir une nouvelle étape de leur développement et de construire un projet collectif offrant davantage de perspectives aux collaborateurs comme aux clients.

Pour les équipes, ce nouvel ensemble doit créer de nouvelles opportunités d’évolution professionnelle, favoriser le partage d’expertises et permettre de participer à des projets plus nombreux et plus ambitieux.

Pour les clients, cette dynamique doit se traduire par un service renforcé, davantage de ressources disponibles et une capacité accrue à répondre rapidement aux nouveaux enjeux métiers et technologiques.

À propos de HORIZONS-GROUP

HORIZONS-GROUP est une société fondée en 2009, spécialisée dans l’intégration de solutions de gestion pour accompagner la transformation digitale de ses clients. Depuis 2017, l’entreprise est partenaire stratégique de CEGID et propose des solutions évolutives et sécurisées adaptées à des environnements complexes.

Spécialiste du système d’information de gestion 3.0 dans les domaines de la gestion ERP, comptabilité- finance et de la BI ; Horizons Group aide ses clients à prospérer dans un environnement numérique en constante évolution.

Forte d’une équipe d’experts répartie sur les villes de Lyon, Paris, Bordeaux et Toulouse elle demeure le partenaire de confiance des PME, ETI et petits groupes cherchant à optimiser leur efficacité opérationnelle grâce à des solutions informatiques de qualité.

www.horizons-group.com

À propos de PARTHENA CONSULTANT

Leader national, le groupe PARTHENA CONSULTANT est expert dans l’intégration de solutions de gestion ERP, Finance, Paie & RH, Dématérialisation, Infrastructure et Cloud auprès des PME et ETI.

Créateur de valeur depuis plus de 35 ans et partenaire de proximité dans la transformation digitale des PME et ETI, PARTHENA CONSULTANT conseille ses clients dans le choix et la mise en œuvre de solutions innovantes, robustes et fiables permettant de répondre aux enjeux métiers et technologiques d’aujourd’hui et de demain.

Le Groupe PARTHENA CONSULTANT dispose des plus hauts niveaux d’agréments et de certifications, notamment sur les solutions Cegid, Sage, Odoo, Silae, Lucca. Il accompagne également ses clients dans la mise en œuvre des grandes évolutions réglementaires et organisationnelles, parmi lesquelles la Réforme de la Facturation Électronique et les enjeux liés à la responsabilité sociétale des entreprises.

www.parthena.com