Cybersécurité : Le Creusot accueille le Forum INCYBER des Territoires du 21 au 23 octobre 2026

La journée professionnelle du 22 octobre s’ouvrira sur un regard prospectif sur l’IA, porté par Flavien Chervet, auteur de Cyberarme ( Prix du livre Cyber, Forum INCYBER 2026 ). Au fil de la journée, plusieurs temps forts animeront les débats : l’IA, accélérateur de défense et arme de disruption ; le Wallet d’identité numérique introduit par le règlement européen eIDAS 2.0 ; la mutualisation de la cybersécurité avec des spécialistes de l’ANSSI et Jérôme Notin, Directeur Général de Cybermalveillance, qui présentera le service public d’assistance 17Cyber.gouv.fr ; ou encore la cybersécurité des infrastructures critiques, avec notamment Jean-Marc Autret, ( CISO OT Groupe EDF ).

La Communauté Urbaine Creusot Montceau illustrera également comment le numérique peut devenir un levier d’attractivité et de développement territorial. « Solitaires ou solidaires ? Face à des menaces cyber de plus en plus fréquentes et violentes, il importe de concevoir une cybersécurité collective et collaborative. Les territoires sont des espaces pertinents pour développer une coopération qui place l’humain au cœur de toute réflexion, de toute action », déclare le Général d’armée Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum INCYBER. Les élus locaux seront particulièrement concernés par « CapCyber », un exercice grandeur nature proposé à deux reprises dans la journée : élaboré par le commandement du cyberespace du ministère de l’Intérieur ( COMCYBER-MI ) en partenariat avec l’Association des maires de France, il plonge les participants au cœur d’une cyberattaque frappant une commune de taille moyenne.

La veille de l’ouverture, le 21 octobre de 18h30 à 20h, le grand public est invité à une

conférence gratuite sur « Les enjeux de la cybercriminalité » au Hub&Go. Trois experts,

Jean-Marc Autret ( CISO OT Groupe EDF ), le Général de division Christophe Husson et le Général d’armée Marc Watin-Augouard, y partageront leur vision d’un futur bouleversé par le calcul quantique, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle.

Infos pratiques :

● Conférence grand public : mercredi 21 octobre 2026, 18h30 à 20h, Hub&Go Le Creusot

(entrée gratuite)

● Journées professionnelles : jeudi 22 octobre 2026 (journée entière) au Hub&Go Le

Creusot, et vendredi 23 octobre (demi-journée, visite de site industriel pour les experts)

● Lieu : Hub&Go Le Creusot ( Saône-et-Loire )

● Programme complet et inscriptions : https://europe.forumincyber.com/creusot2026/

À l’attention des rédactions :

Des échanges peuvent être organisés en amont avec le Général Marc Watin-Augouard. Accréditations presse pour la journée du 22 octobre auprès du contact presse, interviews des intervenants et des organisateurs possibles sur demande.

À propos du Forum INCYBER

Plateforme d’échanges et de rencontres, le Forum INCYBER Europe est le principal événement européen sur les questions de sécurité et de confiance numérique. Sa mission est de répondre à une double urgence, faire face aux défis opérationnels de la cybersécurité et contribuer à la construction dʼun futur numérique conforme aux valeurs et aux intérêts européens. Le Forum INCYBER est à la fois un salon dédié aux offreurs et acheteurs de solutions de cybersécurité et de numérique de confiance, un forum dédié au partage dʼexpériences et à la réflexion collective ainsi

quʼun sommet pour contribuer à la construction dʼun espace numérique plus sûr. Il propose également un événement dédié à lʼinvestissement en cybersécurité, Invest INCYBER, et une compétition, la European Cyber Cup ( EC2 ), pour valoriser les talents et renforcer lʼattractivité des métiers de la cybersécurité.

À propos de la CUCM

Née en 1970 du regroupement de 16 communes, la Communauté Urbaine Creusot Montceau en compte aujourd’hui 34, pour près de 97 000 habitants en Saône-et-Loire. L’une des plus anciennes communautés urbaines de France, elle s’étend du Creusot à Montceau-les-Mines, sur un territoire au fort héritage industriel : métallurgie, nucléaire,

ferroviaire, aujourd’hui engagé dans la transition numérique et énergétique. La CUCM conduit des politiques de développement économique, d’innovation, d’enseignement supérieur, de mobilité et d’aménagement du territoire, en coopération étroite avec les entreprises, les collectivités et les universités. Son ambition : faire de ce « Territoire de

tous les possibles » un pôle d’attractivité et d’innovation à l’échelle de toute la Bourgogne-Franche-Comté.