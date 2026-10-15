Proofpoint acquiert Varonis pour 6,3 milliards de dollars

Cette combinaison crée une puissance en cybersécurité qui offre une plateforme de sécurité complète protégeant contre les menaces accélérées par l’IA et les risques liés aux données

Varonis Systems, Inc. (Nasdaq : VRNS) (« Varonis »), leader de la sécurité des données et de l’IA, et Proofpoint, Inc. (« Proofpoint »), leader mondial de la cybersécurité centrée sur l’humain et les agents intelligents, ont annoncé la conclusion d’un accord définitif selon lequel Varonis sera acquise par Proofpoint, une société du portefeuille de Thoma Bravo, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars.

Selon les termes de l’accord, les actionnaires de Varonis recevront 49,75 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 6% par rapport au cours de clôture de Varonis de 32,71 dollars le 22 juin 2026, dernier jour de négociation complet avant les premières rumeurs concernant une vente potentielle de la société, et une prime de 17% par rapport au cours de clôture de Varonis de 42,35 dollars le 1er septembre 2026, dernier jour de négociation avant les reportages médiatiques supplémentaires spéculant sur une vente potentielle de Varonis. La transaction valorise Varonis à environ 53 fois son flux de trésorerie disponible LTM et 8,4 fois son chiffre d’affaires LTM.

L’entreprise combinée servira plus de 16 000 entreprises et des millions d’organisations dans le monde, créant ainsi l’une des principales sociétés de cybersécurité pure et établissant la plus grande organisation de cybersécurité des données et de l’IA du secteur. Ensemble, l’entreprise combinée entend proposer une plateforme unifiée qui aide les organisations à adopter l’IA en toute confiance : trouver et protéger les données sensibles, contrôler ce à quoi les personnes et l’IA peuvent accéder, et stopper la perte de données. Après la clôture, Proofpoint entend rapidement intégrer les capacités des entreprises, harmoniser les efforts de mise sur le marché et accélérer la livraison de la plateforme combinée aux clients.

« Aujourd’hui commence un nouveau chapitre passionnant pour Varonis et nos clients. C’est un témoignage du travail incroyable de l’équipe Varonis au cours de deux décennies », a déclaré Yaki Faitelson, PDG, cofondateur et président du conseil d’administration de Varonis. « Notre mission est de sécuriser l’IA et les données qui l’alimentent. En unissant nos forces avec Proofpoint, nous pouvons accomplir cette mission plus rapidement que jamais. »

Faitelson a poursuivi : « Cette annonce fait suite à une évaluation approfondie menée par un comité de membres indépendants de notre conseil d’administration, qui comprenait une large consultation auprès d’un éventail d’acheteurs stratégiques et financiers potentiels. Cette transaction constitue un excellent résultat pour l’entreprise et nos actionnaires, représentant une réalisation de valeur immédiate, significative et certaine bien au-delà de la valeur ajustée du risque de la réalisation de notre plan autonome. »

« À mesure que l’IA s’intègre dans l’entreprise, les données auxquelles elle peut accéder déterminent à la fois sa valeur et son risque. Les agents IA accèdent de plus en plus à des informations sensibles et prennent des mesures dans tous les systèmes, ce qui rend essentiel pour les organisations de comprendre non seulement quelles données doivent être protégées et qui peut y accéder, mais aussi comment elles sont réellement utilisées », a déclaré Sumit Dhawan, PDG de Proofpoint. « En connectant les communications, les identités, les autorisations, les données et l’IA, nous créons un avantage en matière de renseignement qui aide les clients à voir les risques plus clairement, à réagir plus rapidement et à se défendre contre la prochaine génération de risques liés à l’IA. Il s’agit d’une étape déterminante dans l’évolution de Proofpoint vers une plateforme de cybersécurité conçue pour l’avenir de l’IA. »

Détails de la transaction

La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Varonis, devrait se conclure au cours du premier semestre 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation par les actionnaires de Varonis et l’obtention des approbations réglementaires. Thoma Bravo fournit un financement en fonds propres engagé et a obtenu des engagements de financement par emprunt pour financer l’acquisition. L’Ontario Teachers’ Pension Plan a également accepté de réaliser un investissement dans Proofpoint dans le cadre de cette transaction. Jusqu’à la clôture de la transaction, Proofpoint et Varonis continueront à opérer en tant qu’entreprises séparées et indépendantes. À l’issue de la transaction, les actions ordinaires de Varonis cesseront d’être négociées sur le Nasdaq, et Varonis deviendra une société privée.

Résultats financiers du troisième trimestre 2026

Varonis annoncera ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2026 après la clôture des marchés financiers américains le 3 novembre. Le communiqué de presse sera disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la société. Compte tenu de la transaction annoncée, Varonis ne tiendra pas de conférence téléphonique sur les résultats.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif et Paul Hastings LLP en tant que conseil juridique de Varonis.

BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC et Mizuho Securities USA LLC agissent en tant que conseillers financiers, et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseil juridique de Proofpoint.

À propos de Varonis

Varonis (Nasdaq : VRNS) sécurise l’IA et les données qui l’alimentent. La plateforme Varonis offre aux organisations une visibilité et un contrôle automatisés sur leurs données critiques, où qu’elles se trouvent, et contribue à garantir que l’IA est sûre et digne de confiance, du code à l’exécution. Soutenue par une détection et une réponse gérées 24x7x365, Varonis donne à des milliers d’organisations dans le monde la confiance nécessaire pour adopter l’IA, réduire l’exposition des données et arrêter les menaces alimentées par l’IA.

À propos de Proofpoint, Inc.

Proofpoint, Inc. est un leader mondial de la cybersécurité centré sur l’humain et l’IA agentique, pour sécuriser les interactions entre humain, données et agents IA sur les plateformes de messagerie et de collaboration. Plus de 80 entreprises du classement Fortune 100, et des millions de grandes et petites entreprises font confiance à Proofpoint pour stopper les menaces, prévenir la perte de données, et renforcer la résilience des personnes et des flux de travail IA. Proofpoint offre aux organisations la plateforme de collaboration et de sécurité des données dont elles ont besoin pour protéger et autonomiser leurs employés tout en adoptant l’IA de manière sécurisée et productive. Pour en savoir plus : http://www.proofpoint.com/fr.

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Proofpoint est une marque déposée ou un nom commercial de Proofpoint, Inc. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.