Le Before des Assises de la cybersécurité

Le Before prendra ses quartiers dès la veille de l’ouverture des incontournables Assises de la cybersécurité qui se tiennent chaque année à Monaco depuis 26 ans.

Le mardi 6 octobre sera ponctué de nombreuses rencontres animées par les co-présidents. Les 150 top décideurs du secteur, spécialement invités pour l’événement, se succéderont pour échanger autour des thèmes au cœur des problématiques cyber, au sens très large du terme, balayant les différents prismes de l’écosystème.

La philosophie du Before, c’est :

. permettre aux participants d’exprimer leur point de vue grâce à une liberté de ton unique

. favoriser les conversations entre pairs

. multiplier les échanges structurés entre invités et partenaires

. ouvrir des discussions et débats sur les perspectives du marché

→ Au programme de cette édition :

Stratégie nationale cyber : aligner le prix de l’exécution sur la hauteur de l’ambition

La stratégie nationale cyber 2030 dessine une ambition forte pour renforcer la résilience numérique de nos organisations, de nos infrastructures et de notre économie. Face à l’accélération des menaces, à l’évolution des réglementations et à l’émergence de ruptures technologiques majeures, cette ambition est nécessaire.

Mais réussir ne se décrète pas. Entre les ambitions affichées et la réalité du terrain, les organisations doivent relever de nombreux défis : gouvernance, compétences, mobilisation des métiers, capacité d’exécution et pilotage des risques. Comment transformer cette vision stratégique en actions concrètes et durables ?

Cette commission propose d’explorer collectivement les leviers qui permettront de transformer cette vision en réalité. À travers des retours d’expérience, des échanges entre pairs et des ateliers collaboratifs, les participants identifieront les actions concrètes à engager dès aujourd’hui pour préparer efficacement les organisations aux défis cyber de demain.

>> Table ronde animée par les co-présidents : Thierry Auger, Group CISO - Lagardère & Olivier Ligneul, Group CISO, EDF

IA et dépendances : comment garder la main sur ses choix ?

L’IA redessine chaque jour les équilibres du marché de la cybersécurité. Les récentes évolutions stratégiques entre grands acteurs technologiques, l’accélération des plateformes d’IA et l’émergence de nouveaux modèles de dépendance interrogent la capacité des organisations à conserver la maîtrise de leurs choix.

Comment évaluer les impacts de ces transformations sur les stratégies cyber ? Quels risques de dépendance technologique, économique ou opérationnelle doivent être anticipés ? Comment conserver la maîtrise de ses données, de ses architectures et de ses orientations de long terme dans un écosystème en pleine recomposition ?

Cette commission propose de prendre de la hauteur sur les mutations en cours afin d’aider les décideurs à décrypter les dynamiques du marché, éclairer leurs choix d’investissement et renforcer leur capacité à conseiller les directions générales sur ces enjeux devenus stratégiques.

>> Table Ronde animée par les co-présidents : Sébastien Bombal, Directeur Techniques, DOUANES - DNRED & Patrick Menez, Deputy Group Chief Security Officer, AXA

Innovation, performance, résilience : comment arbitrer les nouvelles priorités de l’entreprise ?

Entre innovation, performance, résilience et autonomie numérique, les organisations doivent aujourd’hui concilier des arbitrages stratégiques de plus en plus complexes. Si l’adoption de nouvelles technologies peut accélérer leur transformation et renforcer leur positionnement compétitif, elle peut aussi générer de nouvelles dépendances et modifier durablement leurs capacités décisionnelles.

Quels compromis les dirigeants sont-ils prêts à consentir pour concilier ces impératifs ? Quels critères permettent de prendre des décisions éclairées dans un environnement où les enjeux économiques, technologiques et géopolitiques s’entremêlent ?

Cette commission se propose d’analyser les pratiques et retours d’expérience de décideurs confrontés à ces choix stratégiques. À l’issue des travaux, elle formulera des recommandations concrètes : des réflexes à adopter pour les comités exécutifs (COMEX) et les équipes qui les accompagnent dans la résolution de ces dilemmes.

>> Table ronde animée par les co-présidents Florent Kirchner, Directeur du pôle souveraineté numérique, Secrétariat général pour l’investissement & Arnaud Martin, Directeur des Risques Opérationnels, Groupe Caisse des Dépôts

Menaces massives : construire la résilience cyber à l’échelle

DDoS, ransomwares, fuites de données, compromissions de tiers ou exploitation massive de vulnérabilités : les cyberattaques gagnent en ampleur, en vitesse et en impact.

Cette commission analysera les tendances émergentes, les retours d’expérience récents et les initiatives françaises et européennes visant à renforcer la résilience collective. Elle sera également l’occasion de débattre des nouveaux modèles de défense et de coopération face à des menaces toujours plus massives.

Objectif : comprendre comment anticiper, absorber et répondre aux cyberattaques de grande ampleur qui menacent les données, les infrastructures et la confiance numérique.

>> Table ronde animée par les co-présidents : Michel Dubois, Scientific and technical director, La Poste Group cybersecurity department & François Bidondo, SVP Cybersecurity & Infrastructure, SONEPAR

Géopolitique & Cyber : un nouvel échiquier mondial

Sanctions, lois extraterritoriales, restrictions réglementaires : la géopolitique est désormais au cœur du périmètre du CISO. Le véritable risque n’est plus seulement l’attaque informatique ou le fameux « bouton rouge », mais aussi la possibilité qu’un service critique soit suspendu, limité ou rendu indisponible par simple application d’un cadre légal. Les outils juridiques, capitalistiques et contractuels deviennent ainsi de nouveaux leviers de puissance, avec des conséquences opérationnelles et business encore largement sous-estimées.

Les affaires de la CPI, de l’Amsterdam Trade Bank, ou plus récemment de Mythos et de Fable 5, illustrent cette évolution : sans la moindre intrusion technique, une décision de conformité ou une mesure réglementaire peut produire des effets majeurs, au service d’un rapport de force entre États.

Cette commission réunira des pairs, sous règle de confidentialité, afin de produire collectivement trois livrables concrets et réutilisables : une grille d’exposition juridictionnelle des actifs et services critiques, un tableau de signaux faibles et de seuils d’alerte pour anticiper plutôt que subir, ainsi qu’un argumentaire destiné au COMEX pour inscrire ces enjeux dans la stratégie de l’entreprise.

L’objectif : repartir avec une méthode pragmatique pour intégrer le risque géopolitique dans la gouvernance cyber, renforcer la résilience de l’organisation et faire de la cybersécurité un levier reconnu de performance et de souveraineté. Un espace pour partager ce qui ne se dit pas en public et confronter les pratiques qui fonctionnent réellement.

>> Table ronde animée par les co-présidents : Jean-Christophe MATHIEU, Global CISO, Groupe SNCF & Emmanuel Garnier, Directeur Cybersécurité, Orano

Osons lire la menace autrement : des signaux faibles à l’intelligence stratégique

Les menaces les plus critiques ne sont pas toujours celles que l’on surveille. Cyberespionnage, menaces internes, campagnes de désinformation, usages détournés de l’intelligence artificielle ou encore risques liés à l’organisation internationale des entreprises : autant de sujets qui se développent souvent dans les angles morts des dispositifs de sécurité traditionnels.

Dans un environnement où l’information est abondante mais parfois difficile à exploiter, comment identifier les signaux faibles qui méritent réellement l’attention ? Comment tenir compte des spécificités métiers, des contraintes locales, des différences culturelles ou réglementaires entre pays, et des impacts potentiels sur l’activité de l’entreprise ?

À travers des retours d’expérience et des cas concrets, cette commission explorera comment élargir la lecture de la menace, transformer l’information en intelligence utile et intégrer ces nouveaux facteurs de risque dans les décisions de sécurité. Parce que anticiper, aujourd’hui, c’est aussi savoir regarder au-delà du cyber.

>> Table ronde animée par les co-présidents : Éric Freyssinet, Conseiller Sénior Cybercriminalité & Cybersécurité, COMCYBER-MI & Frank Van Caenegem, RSSI, Schneider Electric et Administrateur du CESIN

Au terme de cette journée consacrée aux grands défis de la cybersécurité, une question essentielle demeure : sommes-nous réellement attentifs à toutes les menaces qui pèsent sur nos organisations ? Pour clôturer l’événement, une conférence exceptionnelle invitera les participants à porter un regard différent sur un risque souvent sous-estimé : la menace intérieure. À travers le thème “CSAM : la menace intérieure que vous ne considérez jamais”, cette intervention apportera un éclairage inédit sur des vulnérabilités parfois invisibles, mais dont les conséquences peuvent être majeures pour la sécurité, la confiance et la résilience des organisations.

Nouveauté 2026 - Restitution des comités du Before

Les enseignements du Before prennent vie au cœur des Assises. Des membres de la communauté deviennent les ambassadeurs des travaux des commissions en restituant les idées fortes, les recommandations et les signaux faibles identifiés pendant le Before. Pour la première fois, les restitutions des débats seront accessibles à tous et se tiendront au Grimaldi Forum le jeudi 8 octobre de 14h00 à 16h45.

. De l’ambition à l’action, les nouveaux arbitrages de la stratégie cyber

La cybersécurité est désormais un enjeu de gouvernance et de compétitivité. Entre ambitions nationales, contraintes économiques, innovation, souveraineté et résilience, les organisations doivent faire des choix.

Intervenant.e.s : Alain Bouillé, délégué général du CESIN & Florence Puybareau, Directrice du Clusif

. Garder la maîtrise face aux menaces de demain

L’intelligence artificielle et la montée en puissance des cyberattaques transforment profondément les équilibres technologiques. Face à ces nouvelles dépendances, cette restitution met en lumière les principaux enseignements des commissions pour aider les organisations à renforcer leur résilience et à préserver leur capacité de décision.

Intervenantes : Anne Doré, CEO et fondatrice - ADHEL & Maricela Pelegrin-Bomel, RSSI - Établissement Français du Sang

. Voir venir : décrypter les nouvelles lignes de front de la cybersécurité

Les menaces ne se limitent plus aux cyberattaques. Géopolitique, réglementation et influence redéfinissent les risques auxquels sont confrontées les organisations. Cette restitution apporte des clés pour intégrer ces nouveaux enjeux dans une stratégie de décision éclairée.

Intervenant.e.s : Mélanie Benard-Crozat, Rédactrice en chef - S&D Magazine et Impact for the future & Eric Singer, CISO - Comité Editorial Global Security Mag

Pour plus d’informations, cliquez ici.

https://www.lesassisesdelacybersecurite.com/fr-FR/le-before

À propos des Assises de la cybersécurité - Plus qu’un événement, Les Assises de la cybersécurité sont, depuis plus de 25 ans, une véritable institution pour les experts du domaine, réunissant une communauté engagée pour discuter des problématiques actuelles et futures de la cybersécurité.

Dans un cadre unique, Les Assises combinent rendez-vous sur mesure, programme de contenus riche, retours d’expérience et moments de networking entre pairs, favorisant ainsi les échanges entre les dirigeants cybersécurité des grands comptes français (tels que les RSSI, DSI, Directeurs Techniques, …) et les offreurs de solutions les plus à la pointe du marché cyber.

Grâce à un équilibre entre contenus experts apportant des visions stratégiques et opérationnelles et de nombreuses opportunités de networking, Les Assises constituent un véritable accélérateur d’échanges et de prises de décisions dans le domaine de la cybersécurité. Pour plus d’informations : lesassisesdelacybersecurite.com

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