Abdel El Bachtany, Ivanti : Tant que des pirates sophistiqués continueront à attaquer les organisations, nous continuerons à renforcer nos fonctions de sécurité !

octobre 2021 par Marc Jacob

Lors des Assises de la Sécurité expliquera comment concevoir et déployer une sécurité Zero Trust , du data center au Cloud et jusqu’à l’Edge. D’ailleurs son atelier a pour thème la sécurité Zero Trust. Selon Abdel El Bachtany, Directeur Avant-Vente, EMEA South d’Ivanti tant que des pirates sophistiqués continueront à attaquer les entreprises et les gouvernements, nous continuerons à renforcer nos fonctions de sécurité, à protéger nos clients et à éliminer les menaces aussi vite que possible.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Abdel El Bachtany : Cette année, nous expliquerons comment concevoir et déployer une sécurité Zero Trust, du data center au Cloud et jusqu’à l’Edge. Les opérations IT en dehors du périmètre traditionnelle de défense des entreprises ont significativement augmenté avec la mobilité des utilisateurs et la généralisation du télétravail … et cette tendance n’est pas prête à s’inverser. Pour limiter les risques, les entreprises doivent repenser leur modèle de sécurité. Nous expliquerons notamment à l’appui de cas d’usages et d’exemple d’attaques, comment l’approche de sécurité Zero Trust d’Ivanti permet d’assurer une protection en continu au niveau de l’utilisateur, des périphériques, des applications et du réseau.

GS Mag : Quel sera le thème de votre conférence cette année ?

Abdel El Bachtany : Le thème de notre atelier est la sécurité Zero Trust avec pour titre Concevoir et déployer une sécurité Zero Trust du data center au Cloud et jusqu’à l’Edge. Objectif : expliquer comment limiter les risques en matière de cybersécurité. « Les opérations IT, en dehors du périmètre traditionnel de défense des entreprises, ont significativement augmenté avec la mobilité et la généralisation du télétravail. C’est pourquoi les entreprises doivent repenser leur modèle de sécurité », commente M. Abdel El Bachtany

Les experts Ivanti démontreront, à partir de cas d’usage et d’exemples d’attaques, comment l’approche de sécurité Zero Trust du groupe permet d’assurer une protection en continu au niveau de l’utilisateur, des périphériques, des applications et du réseau. Également présent, le hacker, Elliot Alderson montrera, en temps réel, la facilité qu’il y a à pirater les appareils mobiles et d’en récupérer les données.

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

Abdel El Bachtany : les principales menaces sont :

Les ransomwares

L’hameçonnage

Les exploitations Zero Day

Les systèmes sans correctif

La multiplication constante du télétravail et des modèles de travail hybride

Le vol d’identité

Les mots de passe (toujours le plus gros problème)

Les menaces internes

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

Abdel El Bachtany : Le nouveau rythme en matière de business a fait évoluer les attentes des utilisateurs, et cela a un impact sur le département IT. Le passage rapide au télétravail a précipité la transformation numérique, de 7 ans. Dans l’Everywhere Workplace, les collaborateurs se connectent sur différents périphériques pour accéder aux réseaux, aux données et services de l’entreprise, car ils travaillent et collaborent depuis des endroits nouveaux, inhabituels. Même si la productivité est montée en flèche, cet environnement de télétravail a aussi accéléré la multiplication de nouveaux systèmes et workflows numérique. Cette augmentation de la surface d’attaque de l’entreprise est le défi de sécurité commun à tous les professionnels.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

Abdel El Bachtany : Le Zero Trust est plus important que jamais, et ce doit être la principale priorité pour la modernisation de la cybersécurité dans l’Everywhere Workplace. Dans sa version la plus simple, la sécurité Zero Trust permet aux entreprises de mettre en place un réseau plus solide et plus impénétrable, en vérifiant constamment chaque bien et transaction avant d’autoriser l’accès. Cette vérification inclut une autorisation basée sur les rôles sur des systèmes micro-segmentés, une authentification forte de l’utilisateur, un contrôle de posture des périphériques, etc. Le Zero Trust tient également compte de l’ensemble du contexte de l’environnement utilisateur, et pas seulement de certaines données isolées, avant d’autoriser l’accès. D’après une étude récente menée par Ivanti, 98 % des professionnels de l’IT et de la sécurité disent que leurs pratiques de sécurité vont davantage s’aligner sur une stratégie Zero Trust dans l’année à venir, ce qui montre l’urgence du passage au Zero Trust pour limiter les risques.

GS Mag : Avec la pandémie, le télétravail et sa sécurisation sont devenus incontournable aujourd’hui. De quelle manière intégrez-vous ces principes au sein de votre entreprise et de votre offre ?

Abdel El Bachtany : Les solutions Ivanti aident les entreprises à atteindre la maturité dans un cadre de Zero Trust, à faire évoluer leurs services de Cloud et à améliorer leur agilité commerciale... Le tout, en fournissant une expérience utilisateur transparente et sécurisée. La plateforme Ivanti Neurons permet aux entreprises, en toute autonomie, de découvrir, gérer, sécuriser et servir tous les postes client et biens IT dans l’Everywhere Workplace. Cela permet aux clients de collaborer et d’innover plus librement, tout en limitant les risques de fuites de données.

GS Mag : Quels sont vos conseils en la matière, et plus globalement pour limiter les risques ?

Abdel El Bachtany : L’hyperautomatisation est nécessaire pour répondre à la vitesse des futures attaques. Avec Ivanti Neurons, le département IT peut interroger tous les périphériques Edge avec une architecture reposant sur des capteurs et un langage naturel, afin d’obtenir des informations sur toute l’entreprise en quelques secondes. Cela lui permet de prendre les bonnes mesures au bon moment pour bloquer efficacement les cybermenaces, comme les attaques par ransomware. En automatisant les tâches répétitives fortes consommatrices de données, Ivanti Neurons permet au département IT de simplifier les opérations, d’anticiper les menaces de sécurité, de réduire les coupures non planifiées et de résoudre les problèmes de poste client avant même que les utilisateurs ne les signalent. Cela améliore le coût, la vitesse et la précision des services fournis par le département IT, et permet à ce dernier de se concentrer sur les tâches plus critiques et plus complexes qu’il doit gérer.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

Abdel El Bachtany : Les pirates ont gagné en maturité dans leurs tactiques, et trouvé un équilibre : ils allient persistance acharnée et patience avec une utilisation sophistiquée des exploits, des outils et des technologies émergentes. Ils cherchent uniquement à perturber, voler et obtenir un gain financier en exploitant les activités de l’entreprise. Par exemple, les pirates visent de plus en plus les périphériques mobiles lors de leurs attaques par hameçonnage, car les télétravailleurs utilisent plus que jamais ces périphériques mobiles : textos et SMS, messagerie instantanée, réseaux sociaux et autres modes de communication, en plus des e-mails professionnels. D’après une récente enquête d’Ivanti, près de trois quarts (74 %) des personnes interrogées disent que leur entreprise a été victime d’une attaque par hameçonnage au cours de l’année écoulée, et 40 % confirment en avoir connu une au cours du dernier mois.

Les directeurs IT doivent faire avec l’Everywhere Workplace et le fait que ce soit la nouvelle norme. Ivanti s’engage à protéger ses clients face à la multiplication des cybermenaces sophistiquées que rencontrent les entreprises et les instances gouvernementales du monde entier. Tant que des pirates sophistiqués continueront à attaquer les entreprises et les gouvernements, nous continuerons à renforcer nos fonctions de sécurité, à protéger nos clients et à éliminer les menaces aussi vite que possible.

Pour tout contact : https://www.ivanti.fr