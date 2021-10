Stéphane Hauray, Tufin Technologies : face au cyber-risques, l’automatisation des process est un must

octobre 2021 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Stéphane Hauray : L’utilisation d’environnements cloud et technologies cloud natives augmente rapidement, car les sociétés veulent tirer parti de la vitesse et agilité accrues offertes. Mais cette adoption pose de nombreux nouveaux défis aux professionnels de la sécurité, et le succès nécessite une forte approche multi-équipes collaborative. Nous évoquerons aux Assises de La sécurité les risques de sécurité posés par le cloud IaaS/PaaS et les meilleures pratiques pour les organisations qui souhaitent mettre en œuvre une stratégie unifiée pour sécuriser leur cloud hybride sur site et public.

GS Mag : Quel sera le thème de votre conférence cette année ?

Stéphane Hauray : Tufin animera un atelier « Cloud Adoption Playbook : Meilleures pratiques de sécurité pour les environnements hybrides et multi-clouds ».

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

Stéphane Hauray : Les menaces ATP, la mauvaise sécurisation du Cloud ou encore la gestion non industrielle des firewall.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces

Stéphane Hauray : Tufin permet aux entreprises d’automatiser la visibilité de leurs politiques de sécurité, la gestion des risques, la mise en œuvre et la conformité dans tout leur environnement hybride multifournisseurs. Les entreprises améliorent ainsi la visibilité et le contrôle de leur réseau, garantissent la conformité permanente avec les normes de sécurité et mettent en application la sécurité dans les flux d’opérations et les pipelines de développement.

