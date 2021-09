Valentin Jangwa et Nicolas Liard Bitglass : les entreprises doivent adopter un modèle « Zero-Trust » pour limiter les risques

septembre 2021 par Marc Jacob

Bitglass participera une nouvelle fois aux Assises afin de présenter aux participants six technologies uniques utilisées dans sa plateforme de sécurité Cloud Bitglass. Parmi, les technologies que Bitglass mettra en avant on trouvera la sécurisation du BYOD et des partenaires, la sécurisation du Web… Ainsi, leur conférence aura pour thème : « Les appareils non gérés BYOD & partenaires sont le talon d’Achille de la Sécurité IT. REX Client SASE/CASB/ZTNA » Pour Valentin Jangwa Directeur des ventes et Nicolas Liard Ingénieur Solutions - Europe du Sud & Afrique de Bitglass les entreprises doivent adopter une approche de sécurité avec un modèle « Zero-Trust » pour limiter les risques.

Valentin Jangwa

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Pour cette session 2021 des Assises, Bitglass présentera aux participants six technologies uniques utilisées dans sa plateforme de sécurité Cloud Bitglass. Ces technologies distinguent Bitglass comme leader de sécurité cloud et garantissent une visibilité et un contrôle maximum des ressources Cloud tout en maximisant les performances et la facilité d’utilisation de ses services. Pour vous donner un avant-goût, voici quelques technologies uniques Bitglass. Sécuriser les BYOD et vos partenaires sans la nécessité de déployer un agent sur les appareils avec une analyse en profondeur basée sur l’accès contextuel et l’inspection des données échangées pour les services hébergés dans le cloud ou au sein de l’organisation. Proposer une sécurité web sans la nécessité de passer par un intermédiaire de sécurité qui fait un goulet d’étranglement dans votre infrastructure et requiert de choisir entre sécurité et respect de la vie privée pour l’inspection des flux chiffrés. Disposer du bénéfice d’une performance optimale et d’une sécurité granulaire sur les applications cloud et shadow IT avec l’intégration de code LUA, pour bloquer par exemple l’action de copier / coller d’un contenu protégé, ou restreindre des fonctionnalités des réseaux sociaux à certains utilisateurs. Nous vous attendons sur notre stand pour vous présenter plus en détail ces technologies innovantes



Nicolas Liard

GS Mag : Quel sera le thème de votre Atelier cette année ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Les appareils non gérés BYOD & partenaires sont le talon d’Achille de la Sécurité IT. REX Client SASE/CASB/ZTNA

40 % des données dans les applications SaaS sont accédées au travers d’équipements non gérés, ce qui signifie que toute personne disposant d’un lien privé ou public peut exposer ces données à des milliers de collaborateurs externes. Bitglass fournit le seul moyen grâce à une technologie brevetée SANS AGENT, de contrôler l’accès et les données aux applications SaaS et hébergées au travers de notre solution de sécurité SASE. Nous partagerons l’expérience d’un de nos clients avec la technologie sans agent Bitglass pour sécuriser l’accès BYOD et les partenaires.

GS Mag : Quelles sont les principales menaces que vous avez pu identifier en 2021 ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Avec l’adoption des services et des plateformes Cloud, l’organisation a étendu son réseau dans un modèle hybride où les utilisateurs et les ressources sont maintenant accessibles en dehors de la citadelle de cybersécurité. Adopter une segmentation complexe pour réduire la surface d’attaque ne suffit plus pour se protéger des attaques cyber de type ransomware, dénis de service, vols de données ciblant des organisations de toute taille.

GS Mag : Quid des besoins des entreprises ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Il est nécessaire d’adopter des solutions de sécurité avec une analyse en profondeur tout en conservant l’aspect collaboratif et une expérience utilisateur maximale. Afin de mieux répondre à ces exigences, Il est nécessaire pour les organisations d’adopter une politique de sécurité « any App, any Device, any Network » en analysant le contexte de la connexion mais aussi le contenu échangé et les actions effectuées par les utilisateurs et pas seulement une politique de sécurité basée sur les accès.

GS Mag : De quelle manière votre stratégie est-elle amenée à évoluer pour adresser ces enjeux ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : En proposant une solution simple à configurer et à utiliser, avec des technologies uniques qui permettent de sécuriser des scénarios d’itinérance où seul Bitglass a la capacité de répondre à ces exigences. Chez Bitglass, nous considérons qu’indépendamment du contexte de connexion de l’utilisateur, celui-ci doit disposer d’une sécurité identique voir renforcée en mode nomadisme ou via l’utilisation de son équipement personnel à celle d’un utilisateur avec un appareil professionnel au sein de l’organisation.

GS Mag : Avec la pandémie, le télétravail et sa sécurisation sont devenus incontournables aujourd’hui. De quelle manière intégrez-vous ces principes au sein de votre entreprise et de votre offre ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : La pandémie globale a accéléré le mouvement des utilisateurs, équipements, applications et données en dehors des infrastructures des entreprises et des organisations. Le travail à distance, l’accès à partir d’équipements personnels et l’utilisation d’applications Cloud n’ont cessé de se développer, offrant la flexibilité et la connectivité dont les entreprises et organisations avaient besoin pour s’adapter et survivre au cours de ces temps difficiles. Pour répondre à l’adoption croissante du télétravail et de la transformation des entreprises utilisant de plus en plus de ressources Cloud, Bitglass présentera cette année sa nouvelle offre SASE (Secure Access Service Edge). Une offre basée sur l’approche de sécurité Zero Trust autour des technologies de contrôle des accès, contrôle du contenu applicatif et sécurité du trafic internet qui s’intègre et renforce au votre écosystème de sécurité actuelle

GS Mag : Quels sont vos conseils en la matière, et plus globalement pour limiter les risques ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Pour réussir leurs attaques cyber, les assaillants étudient tous les scénarios de pénétration de vos systèmes en recherchant les points perméables pour accéder à celui-ci et ensuite exfiltrer un maximum d’informations et de données pour leurs actions malicieuses. Ils exploitent vos points faibles et ceux de vos partenaires pour avancer pas à pas comme dans une réaction en chaine dans leurs actions malicieuses. Adopter une approche de sécurité avec un modèle « Zero-Trust » est devenu nécessaire pour limiter les risques. Chaque ressource interne ou dans le cloud, infrastructure, appareils peuvent être demain exploités par un tiers non habilité et tous les scénarios d’attaque doivent être considérés pour contrer rapidement un vol d’informations et de données et limiter l’impact des attaques.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer aux RSSI ?

Valentin Jangwa et Nicolas Liard : Bitglass est un éditeur avec des technologies uniques innovantes permettant de répondre à des scenarios de sécurité qui semblaient impossibles hier aux organisations. Nous invitons les RSSI mais aussi tous les lecteurs présents à l’événement de sécurité des Assises de venir nous voir sur le stand pour découvrir une démonstration rapide de notre solution et de nos technologies innovantes. Si vous n’êtes pas présent aux Assises, nous vous invitons à prendre connaissance de notre dernière publication « Bitglass Top Unique Technologies » et de nous contacter directement pour obtenir plus d’informations à ce sujet.