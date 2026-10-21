SUSE renforce la maîtrise souveraine de l’IA agentique avec NVIDIA

De nouvelles fonctionnalités donnent aux équipes IT un contrôle souverain sur leurs workflows d’IA agentique, tout en accélérant leurs charges de travail d’IA grâce à l’intégration de l’architecture de référence NVIDIA OpenShell et de SLES pour NVIDIA

• Une IA agentique gouvernée : l’architecture de référence NVIDIA OpenShell applique une sécurité Zero Trust aux agents d’IA. Leur code s’exécute au sein du périmètre de l’entreprise, et des politiques d’accès limitent le transfert de propriété intellectuelle et de données propriétaires hors de l’infrastructure privée.

• Les nouvelles puces NVIDIA dès leur lancement : SLES pour NVIDIA accélère les charges de travail d’IA sur la nouvelle génération de puces NVIDIA, dont Vera Rubin. Le système d’exploitation, le noyau et les pilotes sont couverts par un support unique de niveau entreprise.

• Un écosystème souverain élargi : avec son programme de certification ISV, qui compte six partenaires certifiés, et son partenariat avec Fujitsu autour d’une solution quantique hybride prête pour la production, SUSE propose des parcours prévalidés pour passer de l’expérimentation au déploiement en entreprise.

SUSE renforce la sécurité des agents d’IA autonomes en intégrant la nouvelle architecture de référence NVIDIA OpenShell à SUSE AI Factory avec NVIDIA. Cette architecture combine trois composants : NVIDIA Vera Rubin pour l’inférence des modèles d’IA, les processeurs NVIDIA Vera exécutant OpenShell pour faire fonctionner les agents, et les processeurs DPU NVIDIA BlueField-4 intégrant NVIDIA Sentry, basé sur NVIDIA DOCA. Ces derniers assurent une surveillance indépendante du système hôte et permettent d’appliquer les règles de sécurité directement au niveau du silicium.

En tant que partenaire du lancement de l’architecture OpenShell, SUSE contribue à proposer une architecture ouverte et conçue pour un déploiement à grande échelle afin de créer, isoler, observer et gouverner des agents d’IA autonomes avec un niveau de sécurité adapté aux exigences des entreprises.

En s’appuyant sur le sandboxing de Kubernetes et sur des passerelles API, associés à OpenShell, SUSE AI Factory avec NVIDIA fournit un environnement gouverné qui encadre l’exécution des agents tout en préservant des performances optimales.

Ses principales fonctionnalités :

– Une gouvernance Zero Trust active : des proxys de supervision inspectent en continu le trafic des agents, autorisent les accès conformément aux politiques définies et bloquent les requêtes réseau non autorisées afin de contribuer à prévenir toute exfiltration de code ou de données.

– Souveraineté des données et conformité : la solution permet d’exécuter le code des agents au sein du périmètre de l’entreprise et de définir des politiques d’accès limitant le transfert de propriété intellectuelle et de jeux de données propriétaires en dehors de l’infrastructure privée.

– Un modèle de coûts prévisible : le déploiement de modèles en environnement privé, reposant sur les microservices NVIDIA NIM, permet de supprimer les frais d’API publiques facturés par des tiers à chaque token traité. Les entreprises peuvent ainsi maîtriser leurs dépenses grâce à des investissements prévisibles dans une infrastructure dimensionnée selon leurs besoins en capacité.

Disponible avec SUSE AI Factory with NVIDIA, cette nouvelle version apporte une sécurité Zero Trust aux agents grâce à l’architecture de référence NVIDIA OpenShell, ainsi que SUSE Linux Enterprise Server (SLES) pour NVIDIA. La solution est conçue pour prendre en charge dès leur sortie les nouvelles générations de puces NVIDIA. Ensemble, ces innovations constituent une plateforme unifiée, prête pour les environnements de production en entreprise. Elle permet aux développeurs de créer des applications d’IA et des agents autonomes destinés à la production, aux équipes d’ingénierie de plateforme de les déployer et aux équipes informatiques d’en assurer la gouvernance, quel que soit l’environnement de déploiement.

« Alors que les agents d’IA autonomes et les nouvelles générations de puces transforment le fonctionnement des entreprises, la souveraineté de l’IA devient non négociable », déclare le Dr Thomas Di Giacomo, CTO et Directeur produit chez SUSE. « En associant un système Linux d’entreprise conçu pour tirer parti des matériels les plus récents à des mécanismes de sécurité actifs pour les agents d’IA, SUSE AI Factory avec NVIDIA OpenShell permet aux équipes informatiques de déployer l’IA à grande échelle et rapidement, tout en gardant la maîtrise totale de leurs données propriétaires, de la disponibilité de leurs systèmes et de leurs budgets. »

Une infrastructure conçue pour l’IA : SLES pour NVIDIA

SLES pour NVIDIA permet aux entreprises d’accélérer leurs charges de travail IA en accédant dès leur disponibilité aux dernières innovations matérielles de l’entreprise, notamment à l’infrastructure NVIDIA Vera Rubin, au cœur de l’architecture de référence OpenShell. Fondé sur une distribution Linux éprouvée, fiable et conçue pour les environnements d’entreprise, SLES pour NVIDIA est pensé pour évoluer sans rupture jusqu’à des architectures à l’échelle du rack. Il fait ainsi le lien entre le rythme rapide des innovations matérielles et les exigences de stabilité opérationnelle et de sécurité des entreprises.

Principaux avantages :

– Adopter les nouvelles générations de matériel dès leur lancement : exécuter immédiatement des charges de travail d’IA sur les dernières puces NVIDIA, en s’appuyant sur la base éprouvée de SLES 16. Les organisations peuvent ainsi tirer pleinement parti de ces innovations et gagner en productivité sans compromettre la sécurité ni la conformité.

– Simplifier le passage en production : unifier les environnements de développement et de production au sein d’une même infrastructure d’entreprise, en garantissant leur compatibilité sans avoir à changer de plateforme ni à réécrire le code.

– Un support technique unifié pour l’ensemble de la pile logicielle : bénéficier d’un interlocuteur unique pour le support technique, associé à une validation automatisée et continue du système d’exploitation, du noyau Linux, des pilotes GPU et de l’environnement d’exécution Kubernetes. Cette approche garantit la compatibilité entre les différentes couches de la pile logicielle et réduit les difficultés liées à la gestion du support.

Renforcer l’innovation dans le secteur public grâce à une IA souveraine

Selon Gartner®, « d’ici 2027, 35 % des pays seront captifs de plateformes d’IA régionales reposant sur des données contextuelles propriétaires ».¹

Dans la continuité de son partenariat avec SUSE, le ministère des Finances de l’État de Guanajuato, au Mexique, teste SUSE AI Factory avec NVIDIA afin d’évaluer le potentiel de l’IA souveraine et de moderniser les services publics au bénéfice des citoyens.

– Un projet pilote pour une administration publique plus intelligente : le ministère teste actuellement SUSE AI Factory avec NVIDIA afin d’évaluer le potentiel de services publics intelligents reposant sur l’IA et simplifier les processus internes.

– Accélération des charges de travail et des infrastructures matérielles : le projet évalue le déploiement de charges de travail IA sur une infrastructure GPU haute performance, avec pour objectif de faciliter le passage des premiers tests logiciels vers une mise en production.

– Un socle d’infrastructure souveraine : en intégrant SUSE AI Factory avec NVIDIA à sa stratégie globale reposant sur SLES et SUSE Multi-Linux Manager, Guanajuato conserve la maîtrise de ses données et bénéficie d’une gestion centralisée ainsi que d’un cadre de conformité couvrant ses environnements de cloud hybride et ses infrastructures sur site.

« L’utilisation de SUSE AI Factory avec NVIDIA dans notre environnement nous ouvre la voie vers une administration véritablement intelligente », explique José Luis Huerta Santos, en charge de la planification et de l’architecture IT au ministère des Finances de l’État de Guanajuato. « En nous appuyant sur un socle souverain et open source, nous pouvons évaluer rapidement différents usages de l’IA tout en gardant la maîtrise des données de nos citoyens, de la disponibilité de nos infrastructures et de nos coûts d’exploitation. »

Les certifications ISV élargissent l’écosystème SUSE AI Factory avec NVIDIA

Pour simplifier la validation des logiciels, faciliter leur intégration et assurer un support fiable dans la durée, SUSE met en place un programme de certification ISV (éditeurs de logiciels indépendants), structuré autour de deux niveaux de certification.

Ce dispositif permet aux clients de s’assurer de la compatibilité de SUSE AI Factory avec les technologies de ses partenaires. Il repose sur des validations conjointes et des engagements clairs entre les fournisseurs, afin de définir les responsabilités en matière de support et de faciliter la résolution des incidents.

– Certification « Ready for » : l’éditeur partenaire valide lui-même la compatibilité de son logiciel et s’engage à en assurer le support sur SUSE AI Factory ou SUSE AI Factory avec NVIDIA.

– Certification « Certified for » : les configurations sont conçues et validées conjointement par SUSE et ses partenaires. Elles bénéficient d’un déploiement et d’une gestion automatisés sur l’ensemble du cycle de vie, aussi bien sur SUSE AI Factory que sur SUSE AI Factory avec NVIDIA.

« Pour réussir une véritable transformation par l’IA, les entreprises ont besoin de bien plus qu’une infrastructure de base : elles doivent pouvoir s’appuyer sur un écosystème étendu et de confiance », déclare Rhys Oxenham, directeur général de l’activité IA chez SUSE. « En mettant en place un programme rigoureux de certification des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) pour SUSE AI Factory with NVIDIA et en enrichissant notre catalogue de partenaires avec des solutions logicielles tierces de premier plan, nous étoffons notre portefeuille de fonctionnalités prévalidées. Avec nos partenaires ISV, nous proposons une plateforme étroitement intégrée et entièrement prise en charge, qui permet aux clients de passer en toute fluidité de l’expérimentation à la mise en production dans un environnement souverain répondant à leurs exigences. »

Nouveaux partenaires intégrés à l’écosystème et cas d’usage associés :

• Klique by ClearML : fournit un plan de contrôle de l’IA destiné aux entreprises. Il centralise le routage des requêtes vers les grands modèles de langage (LLM) via une passerelle dédiée, la gestion des ressources d’IA et la gouvernance des usages sur une infrastructure partagée.

• Tensormesh : propose une gestion haute performance du cache clé-valeur (KV), conçue pour optimiser l’inférence des modèles d’IA. Elle répond notamment aux besoins de l’IA agentique, de la génération augmentée par récupération (RAG) et des applications d’entreprise qui traitent des contextes longs.

• Traefik Labs : Traefik Hub apporte une gouvernance à l’exécution (runtime) à SUSE AI Factory with NVIDIA. Ses passerelles AI Gateway et MCP Gateway font transiter les appels aux modèles et aux outils des agents par un point de contrôle central. Celui-ci masque les données sensibles, bloque les prompts à risque et maîtrise les budgets de tokens.

• AlchemiStudio : propose une plateforme complète d’IA souveraine qui réunit gouvernance, suivi des coûts en temps réel, gestion des budgets, passerelle d’IA et contrôle de la conformité. Elle est déployée sur une infrastructure placée sous le contrôle du client.

• Wiser Technology : développe Preslav, une plateforme d’IA souveraine dédiée à l’aide à la décision en temps réel. Elle exploite des jumeaux numériques alimentés en continu par les données issues de flottes de véhicules et de capteurs.

• CloudCasa by Catalogic : fournit des fonctions de sauvegarde et de reprise après sinistre de niveau entreprise pour les charges de travail d’IA exécutées sur Kubernetes au sein de l’écosystème SUSE AI Factory with NVIDIA. La solution protège des piles d’inférence complètes, y compris les chatbots servis par vLLM et les bases de données vectorielles Milvus.

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Déployer l’intelligence quantique hybride avec Fujitsu

SUSE et Fujitsu (FSAS Technologies) s’associent pour proposer une plateforme de calcul quantique hybride pilotée par IA. Elle intègre SUSE AI Factory avec NVIDIA et le logiciel NVIDIA CUDA-Q sur des serveurs Fujitsu, avec pour objectif de faire passer l’intelligence quantique hybride du laboratoire de recherche aux datacenters des entreprises.

Cette initiative marque une première : réunir le calcul quantique hybride et NVIDIA AI Enterprise au sein d’une pile technologique unifiée, prête pour la production et reposant sur une infrastructure souveraine.

« Alors que Fujitsu poursuit l’enrichissement de son portefeuille technologique, avec notamment un nouvel ordinateur quantique et le Digital Annealer, ce partenariat permet aux entreprises de s’appuyer sur une infrastructure sécurisée pour déployer leurs applications », déclare Udo Wuertz, CTO EMEA de Fsas Technologies. « En exécutant cette plateforme sur des serveurs Fujitsu, elles peuvent tirer pleinement parti de leurs investissements matériels existants et relier directement la simulation quantique à leurs applications en production. »

Disponibilité et événements

– SLES pour NVIDIA : la disponibilité générale est prévue en novembre 2026, en tant que fonctionnalité intégrée à SUSE AI Factory avec NVIDIA. Les spécifications de certification des partenaires et la documentation des architectures de référence sont disponibles sur le site de SUSE.

https://www.suse.com/product-certification/ready/ai-certification-requirements/

– NVIDIA Open Agent Safety Platform : annoncée en septembre 2026.

– Solution quantique hybride Fujitsu : la solution développée conjointement par SUSE et Fujitsu sera disponible fin 2026.

À l’occasion de NVIDIA GTC Berlin, SUSE fera plusieurs démonstrations : NVIDIA OpenShell, différentes intégrations, des workflows d’IA agentique s’appuyant sur le protocole MCP et intégrant des mécanismes de gouvernance, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) pour NVIDIA 16.1, ainsi que les solutions de ses partenaires. Retrouvez SUSE sur le stand n° 3053, en tant que sponsor Gold, du 20 au 22 octobre 2026.

¹ Gartner, Inc., Predicts 2026 : AI Sovereignty, Gaurav Gupta, Katja Ruud, Ran Xu, Mukul Saha, October 16, 2025.

A propos de SUSE

SUSE est le leader de l’infrastructure ouverte souveraine, conçue pour répondre aux exigences de l’IA hybride. Fort de 30 ans de collaboration avec les communautés open source, SUSE transforme l’innovation ouverte en solutions sécurisées de niveau entreprise, adaptées aux environnements critiques. SUSE défend un principe essentiel : les entreprises doivent rester libres de choisir leurs technologies, sans être enfermées dans un écosystème propriétaire. Fondée sur la neutralité et l’ouverture, SUSE est la seule plateforme capable de prendre en charge toutes les distributions Linux et Kubernetes. Grâce à son approche ouverte et à son vaste écosystème de partenaires, elle permet aux organisations de conserver la maîtrise de leurs infrastructures, de leurs données et de leurs coûts, tout en construisant une stratégie d’IA souveraine adaptée à leurs besoins. Les solutions SUSE s’intègrent dans l’ensemble des environnements hybrides - des postes de travail des développeurs aux datacenters on premise, en passant par les environnements multi cloud et l’Edge, y compris dans les environnements les plus distribués. Elles sont par ailleurs optimisées et validées par SAP. Avec SUSE, vous gardez la liberté de choisir. En savoir plus sur https://www.suse.com/