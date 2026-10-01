Semperis sécurise la migration Active Directory avec Migrator for AD 2.0

Migrator for Active Directory aborde la migration AD comme un événement de sécurité, et non comme une simple opération de copie de données, avec une validation par étapes, le basculement des endpoints via un agent et une visibilité en temps réel sur l’ensemble du processus de migration.

Semperis, spécialiste de la cyber-résilience et de la gestion de crise centrées sur l’identité, a annoncé la disponibilité mondiale de Semperis Migrator for Active Directory 2.0. Entièrement repensée, cette nouvelle version offre un contrôle et une visibilité complets sur l’ensemble du processus de migration Active Directory (AD).

Active Directory reste la principale plateforme de gestion des identités des grandes entreprises. Or, selon le rapport 2026 Unit 42 Global Incident Response Report, les vulnérabilités des systèmes d’identité jouent un rôle dans près de 90 % des cyberincidents, tandis que les attaques visant les tickets d’authentification AD ont doublé en un an.

Lors d’une migration AD, les environnements source et cible coexistent, les identifiants circulent de l’un à l’autre et la surface d’attaque s’étend aux deux environnements. Cette période compte donc parmi les plus sensibles du cycle de vie des identités. Pourtant, la plupart des outils de migration n’ont pratiquement pas évolué depuis plus de dix ans.

Reposant sur Kubernetes, cette nouvelle version de Semperis Migrator for AD a été conçu autour d’un principe central : chaque objet migré franchit une frontière de confiance.

Cette version comprend notamment :

• des Directory Synchronization Sets (DSS) pour organiser et exécuter les migrations par projet et par vagues successives

• des rapports de staging permettant de contrôler les modifications avant leur application

• un Secure Access and Control Agent pour basculer les endpoints sans nécessiter de réinstallation complète

• une interface unifiée permettant d’effectuer des recherches dans les logs de l’ensemble des composants

• une validation du déploiement permettant d’identifier les blocages liés à l’infrastructure dès la phase de configuration, plutôt qu’en cours de migration.

« La migration et la consolidation constituent une étape majeure pour les entreprises qui souhaitent réduire leur surface d’attaque, simplifier leurs systèmes d’identité et diminuer le coût global de gestion de plusieurs IdP », déclare un porte-parole de l’équipe chargée des identités chez Sharp Healthcare. « Migrator for AD permet aux organisations de consolider leurs environnements et de réduire leur surface d’attaque avec le niveau de contrôle, de visibilité et de rigueur en matière de sécurité qu’exige un projet aussi critique. »

Dans les secteurs réglementés, Migrator permet de gérer les environnements d’identité complexes sans perturber les opérations critiques. « Lors de l’intégration d’une acquisition, Migrator synchronise les identités et les contacts entre les différents environnements, sans modifier l’authentification ni perturber les processus de provisioning existants », ajoute le porte-parole de Sharp Healthcare.

Pourquoi maintenant ?

Les attaques visant les systèmes d’identité se multiplient, alors que Microsoft procède depuis juillet au retrait https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/domain-services/secure-your-domain progressif du chiffrement RC4 dans Kerberos, créant de nouveaux enjeux pour les organisations en cours de migration.

Les organisations encore dépendantes de RC4 risquent notamment de rencontrer des défaillances de comptes de service, des échecs d’authentification entre forêts ou des problèmes de coexistence pendant leurs migrations. Or, la plupart des outils historiques ne permettent pas de détecter ces risques en amont.

Les opérations de fusions-acquisitions imposent par ailleurs des délais toujours plus courts : les résultats sont généralement attendus sous 12 à 18 mois, alors qu’une intégration complète des identités peut nécessiter entre 18 et 24 mois.

« Le risque d’une migration n’a jamais résidé dans la copie elle-même, mais dans tout ce qu’elle touche : les comptes de service que personne n’a documentés, les dépendances de chiffrement que personne n’a auditées et les chemins d’attaque que personne n’a neutralisés », explique Michael Masciulli, Managing Director, Migration Products & Services chez Semperis. « Migrator for AD rend ces risques visibles avant qu’ils ne provoquent des pannes. C’est ce qui permet non seulement de migrer l’environnement, mais aussi de le renforcer. »

Un déploiement mondial piloté par les partenaires

Semperis privilégie un modèle de déploiement piloté par ses partenaires et les accompagne à travers des programmes de formation et de certification. La plateforme est disponible dans le monde entier, notamment pour les organisations des secteurs réglementés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Disponibilité

Migrator for Active Directory est disponible auprès de Semperis et de son écosystème de partenaires, sous réserve des conditions régionales de commande, de support et de déploiement.

Pour plus d’informations, consultez Migrator for Active Directory

https://www.semperis.com/solutions/active-directory-migration-consolidation/

ou contactez : Migration@Semperis.com

À propos de Semperis :

Semperis est un acteur de référence de la cyber-résilience et de la gestion de crise centrées sur l’identité, au service des plus grandes entreprises et agences gouvernementales à travers le monde. Conçue pour les environnements hybrides et multi-cloud, notamment Active Directory, Entra ID, Okta et Ping Identity, la plateforme Semperis aide les organisations à prévenir, détecter, répondre et se remettre des cyberattaques ciblant les identités.

Les cyberattaques modernes se jouent désormais au niveau de l’identité, où les défaillances peuvent rapidement se transformer en crises majeures pour l’entreprise. La plateforme Semperis, enrichie par l’IA, unifie la défense du cycle de vie des identités et la gestion de crise : renforcement des infrastructures d’identité, détection et confinement des menaces actives, reprise rapide et fiable, et coordination sécurisée hors bande lorsque les systèmes critiques sont indisponibles, le tout soutenu par une équipe experte en forensic et réponse à incident.

Dans le cadre de sa mission, Semperis propose de nombreuses ressources à la cybercommunauté dont la conférence primée sur la protection de l’identité hybride HIP https://www.hipconf.com/

,le Podcast HIP https://www.hipconf.com/podcasts/ , ainsi que les outils gratuits de protection des identités Purple Knight https://www.semperis.com/purple-knight/et Forest Druid

https://www.semperis.com/forest-druid/ . Plus de 1 200 organisations, dont plus de 25 % des 100 plus grandes entreprises américaines, font confiance à Semperis.

Entreprise privée, Semperis est basée à Hoboken (New Jersey) et accompagne des clients à l’échelle internationale, dans plus de 40 pays.

En savoir plus : https://www.semperis.com/fr/

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