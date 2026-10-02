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Vulnérabilités de produits du secteur santé : Retour d’expérience du CERT Santé et du CERT-FR (02 octobre 2026)

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Le CERT Santé et le CERT-FR assurent le traitement des vulnérabilités qui leur sont signalées par des tiers. A ce titre, ils accompagnent les éditeurs affectés dans la conception et le suivi de plan d’action incluant le développement de correctifs et la communication vers leurs utilisateurs. Dans...

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