ROSENBERGER OSI TRANSFÈRE 500 SYSTÈMES INFORMATIQUES DE HELMHOLTZ MUNICH VERS UN CENTRE DE DONNÉES EN COLOCATION

La planification et la documentation, fondations du projet

Lors du déménagement d’infrastructures informatiques en production, les équipements, les connexions et le câblage doivent rester clairement traçables après le transfert. Dans le même temps, il faut réduire au minimum les temps d’arrêt et tenir compte des dépendances techniques. Helmholtz Munich – Centre de recherche allemand pour la santé environnementale – a confié à Rosenberger OSI la planification et la réalisation du transfert du matériel.

L’objectif était un déménagement du matériel actif, avec un temps d’arrêt minimal et une documentation complète de tous les systèmes. Au démarrage du projet, l’équipe a relevé l’infrastructure existante en consignant notamment les longueurs de câbles, les ports, les numéros de câbles et l’alimentation électrique. Les données ont été compilées dans une liste centrale, tenue à jour en continu jusqu’au déménagement.

Une cartographie précise jusqu’au rack de destination

Sur la base de l’inventaire, l’équipe projet a comparé le matériel installé avec les données existantes. À l’aide d’une liste de transport détaillée, elle a attribué chaque équipement à son emplacement prévu dans le nouveau centre de données, en précisant le rack et l’unité de rack.

Les câbles réseau (de brassage) et d’alimentation ont ensuite été retirés, puis les équipements retirés des racks. Des élévateurs ont été utilisés pour le matériel lourd, en fonction des besoins. Les composants ont été fixés sur des palettes EUR pour le transport, tandis que les câbles spéciaux et d’alimentation étaient conditionnés séparément. Le transport a été assuré par des camions à suspension pneumatique et hayon élévateur. Des contrôles visuels lors de la dépose, une documentation photographique et un contrôle à réception sur le nouveau site ont permis de retracer l’état du matériel à chaque point de transfert.

Réinstallation et recâblage

L’équipe a installé le matériel sur le nouveau site, aux emplacements définis. Le câblage de brassage fibre optique et cuivre a été rétabli avec des câbles neufs. Le cheminement précis des câbles a été défini avec le client sur place. Parallèlement, l’équipe a mis à jour la documentation afin d’y intégrer les connexions entre équipements, racks, ports, types de câbles et numéros de câbles. Le câblage a été suivi d’un contrôle final et, le cas échéant, d’un dépannage.

La prise en compte des risques techniques et organisationnels

Les perturbations potentielles ont été anticipées dès la phase de préparation. Un support technique sur site et des solutions de repli ont été prévus en cas de défaillance matérielle et une assistance technique immédiate était disponible pour les systèmes inaccessibles.

À la fin du projet, environ 500 équipements informatiques avaient été installés et câblés dans l’environnement de colocation. « Avec un déménagement de cette ampleur, la réussite se joue bien avant le déplacement du premier équipement. Nous avons documenté chaque câble, chaque port et chaque emplacement cible, et tenu la documentation à jour jusqu’au jour du déménagement. Cela nous a permis d’installer et de raccorder chaque système exactement au bon endroit », explique Stephan Riechmann, chef de projet senior, Rosenberger OSI.

À propos de Rosenberger OSI :

Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert reconnu en matière de connectivité par fibre optique, de solutions de câblage et de services d’infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux mobiles et des applications industrielles. En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous disposons d’une grande expertise dans le développement et l’excellence opérationnelle dans la production de solutions système pour les réseaux de communication. Nos services complets permettent l’exploitation sûre et efficace des infrastructures numériques. Cette combinaison, associée à notre forte orientation client, fait de nous un partenaire unique et solide sur le marché mondial.

Rosenberger OSI emploie environ 800 personnes en Europe et en Amérique du Nord et fait partie du groupe Rosenberger, qui opère au niveau mondial depuis 1998. Le groupe Rosenberger, dont le siège est en Allemagne, est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité à haute fréquence, haute tension et fibre optique.

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse suivante : www.rosenberger.com/osi