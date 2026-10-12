« On ne donne jamais l’identité de l’utilisateur à l’agent »

GSM : Quel est votre parcours ?

P.-A. F.-B. : Je suis chez ENGIE depuis seize ans, comme architecte infrastructure et cybersécurité, après avoir commencé il y a plus de trente ans dans l’identité, puis travaillé en cabinet de conseil.

GSM : Quelle est votre histoire avec Okta ?

P.-A. F.-B. : Il y a un peu plus de onze ans, nous avions le projet d’unifier une manière d’authentifier correctement les utilisateurs qui ne l’était pas du tout. Okta était alors la seule entreprise à nous proposer de le réaliser. Nous sommes ainsi passés de l’authentification simple à l’authentification multifacteur (MFA), puis au “sans mot de passe”. Nous avons ensuite ajouté l’authentification de nos clients, puis la gouvernance des identités.

Vers la fin de l’Active Directory

GSM : Okta est-il devenu votre référentiel d’identité ?

P.-A. F.-B. : Oui. Le système de ressources humaines provisionne les comptes dans Okta, qui pousse ensuite l’identité là où elle est nécessaire, y compris dans l’Active Directory. Si quelqu’un est désactivé dans le système RH, tous ses accès sont coupés automatiquement. Nous visons la suppression de l’Active Directory d’ici 2030, que les utilisateurs s’authentifient sur Okta et nous supprimerons progressivement les domaines.

GSM : Le mot de passe a-t-il disparu ?

P.-A. F.-B. : Pas totalement, mais il est remplacé dans 99,9 % des cas par la biométrie ou un équivalent. Surtout, nous vérifions la posture du poste : pour accéder à une application, l’ordinateur doit être géré et sécurisé. Les prestataires sans poste ENGIE utilisent une authentification résistante à l’hameçonnage, avec Okta FastPass et Verify.

Pierre-Antoine Falaux-Bachelot (ENGIE) aux Assises. © Global Security Mag

Des agents IA sous contrôle

GSM : Comment gérez-vous l’identité des agents IA ?

P.-A. F.-B. : Nous en sommes aux prémices : découvrir et enregistrer nos agents, leur donner une identité, puis des autorisations. Un propriétaire en est juridiquement responsable, et l’utilisateur qui le sollicite ne lui ouvre que son propre périmètre. On ne donne jamais l’identité de l’utilisateur à l’agent : il n’utilise que des autorisations, selon les principes du juste-à-temps et du moindre privilège. Sur AWS Bedrock, une règle non modifiable enregistre automatiquement tout nouvel agent pour lequel lui est associé une identité.

GSM : Et les agents créés hors de ce cadre ?

P.-A. F.-B. : Grâce à une alliance d’éditeurs , la Blueprint Alliance, qui échangent sur des standards communs, nous connectons Okta à Zscaler, CrowdStrike, AWS, Entra ID ou Salesforce pour cartographier les agents sans identité ou mal conçus, puis les corriger un par un. La limite est claire : je peux imposer une identité dans l’environnement ENGIE, pas dans le Salesforce d’un partenaire.

« On ne peut pas créer d’agent sans identité. »

Propos recueillis par Eric Singer, aux Assises de la cybersécurité 2026, à Monaco