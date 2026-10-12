« Choix, contrôle et flexibilité sur la télémétrie »

GSM : comment présenteriez-vous votre parcours ?

M. R. : je suis dans l’informatique depuis 2010 : EMC, puis le logiciel chez un éditeur racheté par Cisco, et plus de six ans dans l’univers de la donnée et de l’observabilité avant de rejoindre Cribl en juin 2024. Je couvre la France, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.

GSM : à quel problème répond Cribl ?

M. R. : les volumes de données progressent d’environ 27 % par an selon IDC, quand les budgets augmentent de 7 % au mieux. Placés entre les sources, comme les pare-feu, et les destinations, comme le SIEM (gestion des informations et des événements de sécurité), nous collectons et routons la donnée de façon agnostique, avec un filtrage qui réduit de 30 à 70 % le volume transmis. Créée en 2017, l’entreprise annonce aujourd’hui plus de 350 millions de dollars de revenu récurrent annuel.

GSM : un exemple concret ?

M. R. : dans le cadre d’une migration d’un systeme de sécurité, plutôt que de tout envoyer vers le palier de stockage le plus coûteux, nous y avons seulement copier 15 à 20 % des données, le reste reste sur des stockages moins chers, toujours interrogeables. Les équipes peuvent les réhydrater/mettre à jour à tout moment. Ce client estime avoir économisé 3,8 millions d’euros sur sa migration.

Agnostique par principe

GSM : Pourquoi un responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) vous choisirait-il ?

M. R. : Nous avons créé dès 2017 le pipeline de télémétrie. D’autres ont depuis développé le leur, mais nous restons agnostiques : nous alimentons aussi tout type de systèmes. Seuls 30 % des données exigent une détection en temps réel ; les 70 % restants servent la conformité et l’investigation. Notre recherche fédérée évite aussi, en cellule de crise, que chaque équipe cherche dans son propre outil : on identifie plus vite la cause racine, donc on remédie plus vite.

L’ère des attaques machines

GSM : comment l’IA change-t-elle la donne ?

M. R. : elle produit plus de volume et des systèmes plus verbeux. Il faut les bonnes données au bon endroit, au bon coût, exploitées avec les bons modèles de langage. Mon message tient en trois mots : choix, contrôle et flexibilité. Choix de compléter ou de remplacer l’existant, contrôle de l’endroit où réside la donnée, flexibilité pour travailler avec n’importe quel outil ou modèle de langage, d’Anthropic à Mistral. Pour un dirigeant, la sécurité consistait à éviter la une des journaux ; désormais, on ne se protège plus seulement d’attaques humaines, mais d’attaques machines, capables d’envoyer cent fois plus de requêtes.

GSM : qu’attendez-vous de ces Assises ?

M. R. : vérifier que les annonces faites la semaine dernière lors de notre conférence annuelle, sur une nouvelle manière de concevoir le centre opérationnel de sécurité, résonnent sur le marché.

« Seuls 30 % des données exigent une détection en temps réel. »

Qui est Cribl ?

Créé en 2017, la ,société Cribl édite une plateforme de gestion des données de télémétrie et d’observabilité, enrichie par l’intelligence artificielle. Placée entre les sources de données et leurs destinations (SIEM, outils d’observabilité, stockage à bas coût), elle aide les équipes informatiques, sécurité et DevOps à collecter, router, transformer, réduire et stocker leurs journaux, métriques et traces. L’éditeur annonce plus de 350 millions de dollars de revenu récurrent annuel.

Propos recueillis par Eric Singer, aux Assises de la cybersécurité 2026, à Monaco.