Cybersécurité : 3 applications pour sécuriser son Mac et ses données

avril 2022 par Marc Jacob

Plus le monde se digitalise et plus les risques de piratage informatique augmentent. Souvent, ils sont liés à la négligence des utilisateurs quant à la sécurisation de leur ordinateur. Si la cybersécurité est un enjeu majeur, la situation géopolitique actuelle doit inciter tout le monde à redoubler de vigilance quant à la protection informatique. Si la guerre qui se déroule en Ukraine est bel et bien réelle, elle s’opère aussi sur le cyberespace.

Pour garantir la sécurité de ses produits, Apple a intégré un certain nombre de mesures pour protéger ses logiciels et son matériel. La puce M1 est notamment considérée comme plus sûre, et MacOS intègre par exemple son propre logiciel antivirus, ainsi que la fonction Gatekeeper conçue pour empêcher les utilisateurs d’installer des logiciels malveillants. Mais les Mac ne sont tout de même pas invincibles. Il convient donc aux utilisateurs de veiller à la sécurité de leur système informatique et des informations qui y figurent. Pour les aider à avoir une bonne hygiène numérique, Setapp, le service de productivité par abonnement dédié aux environnements Apple, met ici en lumière 3 applications fiables et de qualité, triées sur le volet et disponibles via sa plateforme.

Pareto Security, la checklist de sécurité

Lors de l’usage quotidien d’un ordinateur, les utilisateurs peuvent être tentés de remettre à plus tard la mise à jour d’éléments pourtant essentiels à la sécurité de leur système informatique. Ce comportement peut être dangereux dans la mesure où il ouvre la voie à des risques de piratages en tous genres.

Pareto Security assure le contrôle rapide de la sécurisation de son Mac. Basé sur une liste de 14 paramètres de sécurité, l’application prend en charge 20 % des tâches de sécurité qui permettent d’éviter 80 % des problèmes. La checklist Pareto Security vérifie notamment l’activation d’un pare-feu, la sécurité des accès, l’intégrité du système ou encore la mise à jour des logiciels.

Pareto Security reste actif dans la barre de menus du Mac et s’exécute automatiquement en arrière-plan. Pour s’assurer de l’intégrité du système, l’utilisateur peut accéder à la liste de Pareto Security qui indique les anomalies observées et les actions à effectuer pour les régler. L’application permet également de recevoir des rappels sur l’activation des paramètres de sécurité importants pour ne plus oublier de s’en charger.

Grâce à une checklist de sécurité, Pareto Security permet de veiller en un coup d’œil sur les erreurs fréquentes et ainsi adopter un comportement plus responsable.

Secrets, le coffre-fort numérique

Site d’e-commerce, compte bancaire, abonnement à une plateforme de streaming… les internautes disposent tous d’une multitude de comptes associés à des mots de passe. Si la facilité consiste à toujours utiliser le même, la sécurité impose non seulement d’en créer un différent pour chaque compte, mais surtout qu’il soit suffisamment compliqué pour ne pas être découvert. Dans ces conditions, difficile de tous les retenir…

Pour les aider, Secrets est un coffre-fort à mots de passe et autres informations personnelles. L’application les stocke dans un espace sécurisé où les utilisateurs peuvent les retrouver et les organiser via des filtres et des listes personnalisés.

Au-delà d’enregistrer ces précieux sésames, Secrets permet de générer automatiquement des mots de passe robustes selon les exigences du site ou de l’application.

Les utilisateurs peuvent également mettre en sécurité leurs données de carte de crédit et notes confidentielles en tous genres.

L’ensemble de ces éléments peuvent ensuite être rempli automatiquement sur les navigateurs Chrome et Safari, pour ne plus avoir à réfléchir avant de se connecter à des sites ou applications Web.

Avec des données en sécurité, les utilisateurs peuvent profiter sereinement de leur navigation sur internet.

Get Backup Pro, la solution pour ne mettre en sécurité que l’essentiel

Alors que les échanges sont de plus en plus informatisés, les fichiers créés, téléchargés, reçus ou mis à jour ont une valeur inestimable. Pourtant, un incident technique ou un piratage pourraient les faire disparaitre définitivement. C’est pourquoi il est nécessaire d’en effectuer des sauvegardes régulières et intelligentes

Get Backup Pro est une utilitaire de sauvegarde, combinant quatre méthodes d’enregistrement des données que sont la copie simple, le clonage, la copie incrémentale ou la copie avec versions. L’application permet de migrer les données vers un nouveau disque en clonant les éléments spécifiés pour les mettre en sécurité et ne sauvegarder que l’essentiel.

Get Backup Pro permet de synchroniser les dossiers souhaités d’un Mac à l’autre en choisissant que tout figure à un seul et même endroit ou en réalisant des mises à jour des deux côtés via une synchronisation bidirectionnelle.

Pour ne plus oublier d’effectuer de sauvegarder régulièrement ses données, l’application propose de les planifier automatiquement au jour et à l’horaire souhaité, sans que l’utilisateur n’ait besoin d’y penser.

Et en cas d’erreur de suppression de données, Get Backup Pro permet de récupérer les sauvegardes sur n’importe quel Mac, sans avoir à installer l’application sur l’appareil.

À travers une solution de sauvegarde automatisée, Get Backup Pro simplifie la mise en sécurité des données.

Ces applications sont les nouveautés phares de la collection Sécurité. Pour aller encore plus loin dans le renforcement de la sécurité des systèmes informatiques, Setapp propose une offre complète d’applications via sa plateforme.

En passant par Setapp, les utilisateurs accèdent à une collection de plus de 230 applications pour un abonnement mensuel de 9,99€. À titre de comparaison, la souscription individuelle aux applications mentionnées ci-avant leur coûterait 35€.