Tenable reste n°1 mondial de la gestion des vulnérabilités et de l’exposition selon IDC

Tenable Holdings, Inc. (NASDAQ : TENB), la société de gestion de l’exposition au risque cyber, annonce avoir obtenu la première place mondiale en part de marché dans le rapport IDC Worldwide Device Vulnerability and Exposure Management Market Shares (document n°US53903826, août 2026).

Avec le développement de l’IA, la gestion de l’exposition constitue une évolution fondamentale et nécessaire de la manière dont les entreprises appréhendent et réduisent les risques. Les équipes de sécurité sont arrivées à un stade où le volume des menaces critiques et complexes a augmenté de façon exponentielle, et elles disposent de moins en moins de temps pour les évaluer et y répondre avant que des attaquants utilisant l’IA ne passent à l’action. La plateforme de gestion de l’exposition Tenable One a été conçue pour répondre à cet enjeu en aidant les entreprises à mieux comprendre leurs cyber-risques, à hiérarchiser leurs actions et à anticiper les attaques.

Selon le rapport d’IDC sur les parts de marché, « Tenable a maintenu sa position de leader incontesté, avec 24,6 % du marché mondial de la gestion des vulnérabilités et de l’exposition des équipements, soit près de 260 millions de dollars d’avance sur son concurrent le plus proche ». Tenable attribue cette position aux évolutions apportées à sa plateforme afin d’unifier la visibilité, de fournir une analyse précise et contextualisée de l’exposition, ainsi que d’accélérer et d’automatiser des actions dans l’ensemble de l’entreprise. Ces derniers mois, Tenable a introduit des capacités autonomes fonctionnant en continu dans Tenable Hexa AI, le moteur d’IA agentique de Tenable One. L’entreprise a également étendu les fonctionnalités de Tenable One AI Exposure à l’ensemble des principales plateformes d’IA et aux outils de développement, élargi sa couverture aux environnements de sécurité applicative et étendu les capacités de contrôle et de validation continus de la sécurité de sa plateforme.

Tenable s’engage également à contribuer à l’évolution de la gestion de l’exposition pilotée par l’IA grâce à l’innovation continue de sa plateforme et à ses collaborations stratégiques avec OpenAI et Anthropic. L’entreprise participe à l’OpenAI Daybreak Defense Network ainsi qu’au projet Glasswing d’Anthropic. Tenable a par ailleurs récemment annoncé la disponibilité de Claude Mythos 5 dans Tenable One afin d’aider les entreprises à mieux comprendre leurs cyber-risques, à hiérarchiser leurs actions et à anticiper les attaques.

« Nous estimons que nos huit années consécutives au premier rang en matière de parts de marché reflètent notre engagement à proposer une innovation continue qui fait référence en matière de gestion de l’exposition », déclare Mark Thurmond, co-CEO de Tenable. « Nous permettons aux entreprises d’adapter leur dispositif de défense aux enjeux de l’IA, en leur apportant une visibilité complète, les analyses avancées et les technologies d’intelligence artificielle nécessaires pour garder une longueur d’avance sur les menaces actuelles. »

« On ne saurait trop insister sur ce point : la gestion de l’exposition constitue un socle indispensable pour comprendre, valider et hiérarchiser les expositions avant qu’elles ne soient exploitées par des attaquants utilisant l’IA », déclare Michelle Abraham, vice-présidente de la recherche, Sécurité et confiance chez IDC. « Les conseils d’administration, les assureurs et les régulateurs incitent les équipes de sécurité à dépasser le simple décompte des vulnérabilités pour évaluer le niveau de risque résiduel. Les organisations qui adoptent les principes de la gestion de l’exposition peuvent réduire les risques, améliorer l’efficacité des mesures correctives et démontrer des progrès mesurables à leurs parties prenantes. »

Plus d’informations sur la plateforme de gestion de l’exposition Tenable One sont disponibles au lien suivant. https://fr.tenable.com/products/tenable-one

À propos de Tenable

Tenable est la société de gestion de l’exposition au cyber-risque, qui révèle et comble les failles qui affectent la valeur d’une entreprise, compromettant sa réputation et diminuant la confiance de ses clients. Sa plateforme de gestion de l’exposition optimisée par l’IA unit de manière inédite la visibilité, les analyses et les actions de sécurité sur l’ensemble de la surface d’attaque. Les entreprises sont ainsi équipées pour se défendre contre tout type d’attaque, de l’infrastructure IT aux environnements cloud en passant par les infrastructures critiques. En protégeant les entreprises de l’exposition cyber, Tenable réduit les risques business de plus de 40 000 clients à travers le monde. Pour en savoir plus : fr.tenable.com. https://fr.tenable.com/