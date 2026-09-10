INVITATION POUR LES UECC

Au programme cette année :
« Réarmement numérique : l’Europe est-elle prête à conquérir sa souveraineté ? »
Avec des échanges autour de thèmes clés :
• Cybersécurité et défense : Comment positionner les solutions européennes sur la scène mondiale ?
• Cybersécurité et IA : L’IA, un outil à double tranchant pour la sécurité numérique.
• Dépendance numérique : La commande publique et privée, leviers d’émancipation ?
• Priorités de l’État : Comment la sécurité numérique s’impose-t-elle en 2026/2027 ?
Pour en savoir plus sur le programme : https://uecc-hexatrust.com/programme
Un lieu unique pour réunir l’écosystème du numérique souverain : entreprises, clients, partenaires, décideurs, médias et associations. Plus de 800 participants et 80 partenaires sont attendus.
Date : Jeudi 10 septembre 2026
Lieu : Station F – Paris 13
Horaires : 9h – 18h
L’accès est offert aux RSSI, CISO, CSO, DPO, Respnsables Cyber et Cybersécurité, grâce à notre soutien à l’événement.
Pour vous inscrire, utilisez le code : UECC2026-GLOBALSECURITYMAG
https://uecc-hexatrust.com/page-inscription
Nous serions ravi.e.s de vous compter parmi nous pour ces échanges essentiels.
Bien à vous.