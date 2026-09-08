Rubrik fait de l’identité un nouvel enjeu de cyber-résilience

Les attaques visant les identités ne se limitent plus au vol d’un compte. Une fois dans l’environnement, un attaquant peut modifier des privilèges, créer des mécanismes de persistance ou altérer Active Directory. Pour Rubrik, la difficulté n’est donc plus seulement de détecter l’intrusion, mais de savoir précisément ce qui a changé et de restaurer l’environnement sans réintroduire les effets de l’attaque.

L’entreprise étend son intégration avec CrowdStrike autour de Rubrik Identity Resilience et de Falcon Next-Gen Identity Security. La solution Charlotte Agentic SOAR orchestre le workflow afin de relier les informations de détection, l’investigation et les opérations de restauration.

La particularité de l’approche tient à l’utilisation du contexte d’identité pour guider la reprise. Rubrik peut corréler les données de détection avec les journaux d’activité des identités, puis enrichir l’analyse avec des informations issues des SIRH ou des solutions IGA. Ces éléments servent à rechercher les traces de l’attaque dans les données sauvegardées et à déterminer quelles modifications doivent être annulées. Selon l’ampleur de l’incident, les équipes peuvent revenir sur une modification malveillante précise dans Active Directory, supprimer des fichiers compromis ou déclencher la restauration automatisée d’une forêt entière. Rubrik veut ainsi éviter une reprise « à l’aveugle » et replacer l’intégrité de l’identité au même niveau que la disponibilité des systèmes.

Cette évolution intervient alors que 90 % des responsables IT et sécurité interrogés par Rubrik Zero Labs considèrent les attaques ciblant les identités comme la principale menace pour leur organisation. « Alors que les attaquants utilisent l’IA comme une arme et qu’une compromission se déroule en quelques millisecondes, compter sur le temps de réaction humain est une approche risquée et dépassée », déclare Anneka Gupta, Chief Product Officer chez Rubrik.

Avec cette intégration, Rubrik cherche donc à étendre la cyber-résilience au-delà des données en restaurant un environnement qui ne consiste plus uniquement à récupérer ce qui a été perdu, mais à retrouver un état d’identité vérifié, débarrassé des modifications et mécanismes de persistance laissés par l’attaquant.