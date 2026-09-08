Cato industrialise le SASE managé pour les PME

Déployer un service de sécurité managé auprès de nombreuses PME suppose de répéter les mêmes opérations d’intégration, de licence et de provisionnement pour chaque nouveau client. Cato Networks veut simplifier ce modèle avec SMB FlexPool, un programme destiné aux MSP et opérateurs télécoms qui commercialisent des services SASE managés. Plutôt que d’acheter une licence distincte à chaque déploiement, le partenaire souscrit une capacité mutualisée Cato qu’il répartit ensuite entre ses différents clients. Il peut créer un compte, lui attribuer une partie de cette capacité et activer immédiatement les services via un parcours en libre-service.

La capacité peut ensuite être réaffectée d’un client à l’autre en fonction des besoins. Les MSP conservent parallèlement la maîtrise de leurs offres commerciales, de leur support et de la relation avec leurs clients.

Faire évoluer la capacité au rythme des déploiements

Ce fonctionnement doit permettre aux partenaires d’aligner plus étroitement les ressources souscrites sur leur portefeuille réel. Ils peuvent augmenter progressivement leur utilisation à mesure que de nouvelles PME rejoignent le service, sans reproduire une opération de licence complète à chaque fois. « Les MSP ne devraient pas avoir à ralentir les déploiements clients en raison de contraintes liées aux licences ou aux opérations », déclare Karl Soderlund, directeur mondial des partenariats chez Cato Networks.

SMB FlexPool s’intègre à la Cato MSASE Partner Platform. Depuis le nouveau tableau de bord MSASE Business Center, les partenaires disposent d’une vue consolidée sur leurs clients PME et grandes entreprises, leurs commandes, l’utilisation des licences, la facturation et les différentes étapes du cycle de vie client. Pour Cato Networks, cette centralisation doit réduire les changements d’outils et rendre plus reproductible le déploiement de services SASE auprès d’un grand nombre d’entreprises.

L’enjeu dépasse donc la seule simplification administrative. Cato Networks cherche à donner aux MSP un modèle opérationnel capable de faire évoluer simultanément leurs services de sécurité, leur portefeuille clients et leur capacité souscrite, tout en leur laissant le contrôle de l’expérience proposée aux PME.