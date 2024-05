Venafi lance la solution 90-Day TLS Readiness

mai 2024 par Marc Jacob

Selon une enquête de Venafi, 83 % des organisations ont été touchées par des pannes liées à des certificats au cours des 12 derniers mois et 57 % ont connu des incidents de sécurité impliquant des certificats TLS compromis. La réduction de la durée de vie des certificats aidera les entreprises à réduire le risque de compromission.

Venafi aide les organisations à mettre en œuvre un processus efficace de gestion des certificats, tant au niveau technique qu’organisationnel. Propulsée par son système Control Plane for Machine Identities, la solution 90-Day TLS Readiness de Venafi s’appuie sur TLS Protect pour identifier et cartographier de manière proactive les certificats TLS afin de dresser un inventaire complet des certificats et d’établir un calendrier de renouvellement pour l’organisation. En offrant une visibilité et un contrôle complets sur les certificats TLS, associés aux conseils experts de Venafi pour réviser les politiques, aligner les processus et concevoir des flux d’automatisation avancés, cette solution contribue à réduire le temps et les risques liés à l’automatisation de l’ensemble du processus de cycle de vie.