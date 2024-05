Kaspersky crée un Centre de transparence à Istanbul

mai 2024 par Marc Jacob

Kaspersky inaugure son nouveau Centre de transparence à Istanbul, (Turquie), dans lequel ses partenaires pourront en apprendre davantage sur les solutions Kaspersky, accéder au code source, et consulter les résultats d’audits indépendants. Cette création, qui marque une nouvelle étape dans l’expansion de son Initiative Mondiale de Transparence (GTI), que Kaspersky développe depuis 2018, vise à renforcer la confiance en ses produits et ses processus internes, en prônant une évaluation factuelle de la sécurité des produits informatiques.

Ce Centre permettra aux partenaires et aux clients de l’entreprise, ainsi qu’aux organismes de réglementation dans le domaine de la cybersécurité, d’examiner le code source de tous les produits Kaspersky sur site, les mises à jour logicielles et les règles de détection des menaces. En outre, les visiteurs peuvent examiner les résultats d’audits indépendants des solutions de l’entreprise et accéder à la nomenclature des logiciels (SBOM), une liste des composants logiciels utilisés dans les solutions Kaspersky.

Kaspersky reste un fervent défenseur de la transparence dans l’industrie mondiale de la cybersécurité, et les projets éducatifs avec des institutions académiques de renom jouent un rôle essentiel dans le maintien de cette réputation. L’événement annonçant la création du Centre de transparence d’Istanbul s’est tenu à l’Université Bogaziçi. Signé par Eugène Kaspersky, PDG de Kaspersky et le professeur Mehmet Naci Inci, recteur de l’université de Bogaziçi, le protocole d’accord vise à établir un cadre de coopération technologique mutuel pour de futurs programmes universitaires.

Dans le cadre du protocole d’accord, Kaspersky et l’université de Bogaziçi lanceront un laboratoire de transparence, qui formera les étudiants aux méthodologies et techniques d’évaluation de la qualité et de la fiabilité des solutions au sein de la chaîne d’approvisionnement, conformément au Programme de Renforcement des capacités Cybernétiques de l’entreprise, qui est l’un des piliers de la GTI. Le laboratoire donnera également la priorité au développement de compétences pour détecter et contrer les cybermenaces. Il proposera des séminaires éducatifs pratiques, offerts à la fois sur place et en ligne par Kaspersky.

Alors que le secteur de la cybersécurité continue d’évoluer, Kaspersky reste fidèle à sa mission de protection des écosystèmes numériques et permet aux individus et aux organisations de naviguer dans le monde numérique en toute sécurité. Le Centre de transparence d’Istanbul est le 12e centre de la chaîne dans le cadre de la GTI Kaspersky.