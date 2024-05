Nomination : le général (2S) Bastian DUFILHOL chez Anozr Way

mai 2024 par Marc Jacob

La startup Anozr Way annonce la nomination de Bastian Dufilhol, général en 2e section de l’armée de Terre. Après 30 ans de carrière au sein de l’Armée de Terre, Bastian Dufilhol vient renforcer les partenariats en cours et à venir avec le ministère des armées, de l’intérieur, des services régaliens et au sein de la base industrielle et technologique de défense.