Arrow devient le fournisseur mondial exclusif de la solution CloudHealth de VMware par Broadcom

mai 2024 par Marc Jacob

Arrow assurera les ventes, le marketing et l’assistance technique pour CloudHealth et améliorera l’expérience des utilisateurs grâce à un accès simplifié, des connaissances spécialisées et une assistance personnalisée. Ainsi, les partenaires et les clients de CloudHealth peuvent optimiser leur investissement sur la plateforme tandis que Broadcom continue d’investir dans l’innovation de CloudHealth.

CloudHealth sera disponible sur ArrowSphere Cloud à partir du 6 mai. L’offre SaaS est le plus récent ajout au portefeuille de solutions dans le cloud d’Arrow, qui connaît une croissance rapide. Elle est conçue pour offrir aux entreprises de toutes tailles une meilleure flexibilité, une plus grande évolutivité et un prix plus abordable pour la gestion et l’optimisation de leurs activités dans le cloud.

Aucune interruption n’est prévue pour CloudHealth, y compris pour les clients qui utilisent CloudHealth via le marché AWS.