AntemetA nomme Sébastien Bonnet à la tête de la nouvelle Business Unit dédiée à l’IA chez AntemetA

mai 2024 par Marc Jacob

AntemetA annonce la nomination de Sébastien Bonnet en tant qu’AI Practice Leader. Cette nouvelle Business Unit permet à AntemetA d’accélérer son développement dans l’intelligence artificielle et de développer son propre savoir-faire et ses propres outils pour accompagner la transformation des clients de l’entreprise.

Titulaire d’un DEA en Intelligence Artificielle de l’Université Paris 8 et d’un diplôme d’Architecte Digital de Centrale Supelec, Sébastien Bonnet bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans dans l’IT et l’intelligence artificielle.

En 2007, il rejoint Econocom où il occupe différents postes avec pour leitmotiv d’innover en s’appuyant sur les technologies Cloud, IA, Mobile et IoT.

Au fil des années, Sébastien Bonnet a noué des partenariats étroits avec des leaders technologiques tels qu’Apple, Microsoft et Google. Cette collaboration fructueuse avec ces piliers de l’industrie, conjuguée à ses certifications avancées « Azure » pour les technologies de l’intelligence artificielle et du DevOps, illustre parfaitement sa capacité à fusionner innovation technique et stratégique pour relever les défis les plus complexes.

Âgé de 46 ans, Sébastien Bonnet vient renforcer les équipes d’AntemetA avec une mission claire : accélérer l’utilisation de l’IA au sein d’AntemetA, automatiser les processus métiers et développer une Practice IA en proposant ces outils de transformation digitale aux clients de l’entreprise. Il reporte directement à Emmanuel Carjat, Directeur Général d’AntemetA.