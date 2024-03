HP présente ses solutions HP Sure Click & HP Wolf Connect

mars 2024 par Marc Jacob

HP présente HP Wolf Security, sa suite de solutions qui offrent une cyber-résilience et une protection complète des ordinateurs et imprimantes face aux attaques de plus en plus destructrices. HP mettra notamment en avance deux innovations récentes : HP Wolf Connect et HP Sure Click Enterprise.

Aujourd’hui, 75% des responsables IT et Cybersécurité avouent rencontrer des difficultés à administrer des équipements à distance dans les nouveaux environnements de travail hybrides. La gestion et la sécurisation des appareils, à distance et à grande échelle, sont devenues plus complexes, mais aussi critiques pour les entreprises. Parmi les solutions HP Wolf Security, HP Wolf Connect est le premier service logiciel au monde capable de localiser, verrouiller et effacer les données d’un PC à distance, même lorsqu’il est éteint ou déconnecté. Il permet ainsi de réduire considérablement les cas de perte et de vol de données sensibles.

Les explorateurs Internet et les pièces jointes sont les principaux vecteurs de malwares. La solution HP Sure Click Enterprise, intégrée à la suite HP Wolf Security, permet de naviguer en ligne ou d’ouvrir des pièces jointes en toute sécurité grâce à l’isolation de contenus ; les fenêtres web ou les documents étant isolés dans des micromachines virtuelles. Si un logiciel malveillant est repéré, il se retrouve ainsi neutralisé. Cette technologie d’isolation limite les menaces qui pourraient échapper à d’autres outils de sécurité. Elle fournit par ailleurs de précieuses informations sur les nouvelles techniques d’intrusion et sur le comportement des cybercriminels.