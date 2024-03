DataDome lance Ad Protect

mars 2024 par Marc Jacob

DataDome, entreprise française spécialisée dans l’utilisation de l’IA pour lutter contre la fraude en ligne et les bots malveillants, annonce le lancement de DataDome Ad Protect, conçu pour lutter contre le trafic frauduleux qui affecte les campagnes publicitaires. Cette solution innovante va transformer la façon dont les organisations gèrent et sécurisent leurs efforts publicitaires en ligne, en s’assurant que les budgets marketing sont dépensés efficacement et atteignent des audiences réelles.

Dans un contexte où les dépenses publicitaires digitales atteignent un niveau record, les robots malveillants représentent une menace importante en gonflant de manière artificielle les métriques et en épuisant les budgets par le biais de clics frauduleux. En appliquant la précision de détection inégalée de DataDome au problème de la fraude publicitaire, DataDome Ad Protect détecte la fraude dès le premier clic, éliminant rapidement les dépenses publicitaires inutiles et améliorant le retour sur investissement des annonceurs.

La solution de DataDome résout un problème majeur pour les annonceurs. Selon une étude de Statista, les robots malveillants sont responsables de près de 18 % du trafic Internet dans le secteur du marketing. DataDome Ad Protect permet aux spécialistes du marketing d’allouer plus efficacement les fonds de leurs campagnes, en se concentrant sur l’engagement réel des utilisateurs et en réduisant les clics frauduleux. Cela permet non seulement d’optimiser les budgets marketing, mais aussi d’améliorer l’efficacité globale des campagnes publicitaires digitales.

En détectant les comportements anormaux et en protégeant les campagnes publicitaires desktop et mobiles contre les interférences des robots, DataDome Ad Protect permet à ses utilisateurs de :

• Réduire les dépenses publicitaires inutiles en détectant avec précision la fraude au clic automatisée dans les campagnes marketing. Les modèles de détection de robots de DataDome identifient et catégorisent le trafic automatisé illégitime, permettant aux responsables marketing d’ajuster avec précision les allocations budgétaires de leurs campagnes.

• Prendre des décisions éclairées pour leurs campagnes, en s’appuyant sur des mesures complètes de l’utilisateur et sur la précision de son système de détection des bots, leader sur le marché. DataDome fait la distinction entre les interactions authentiques et frauduleuses, garantissant ainsi que les annonceurs ne paient que pour un engagement authentique.

• Améliorer leurs résultats. DataDome Ad Protect détecte le trafic publicitaire frauduleux dès le premier clic, ce qui permet de gagner un temps précieux et de réduire les efforts manuels, permettant ainsi aux entreprises d’économiser de l’argent plus rapidement.

• Prendre plus de contrôle avec un outil provenant d’une source impartiale avec une perspective transparente et objective sur la fraude au clic.

La nouvelle d’aujourd’hui fait suite à plusieurs annonces récentes, notamment l’expansion du programme bot bounty de DataDome, le lancement de Device Check, l’expansion de son programme de partenaires et la clôture d’une levée de fonds en série C à hauteur de 42 millions de dollars. DataDome a été largement reconnu pour ses capacités de détection et d’atténuation à la pointe du marché, notamment en étant le seul fournisseur de détection et d’atténuation des bots à figurer sur la prestigieuse liste des meilleurs produits de sécurité de 2024 de G2. DataDome a également été élu la meilleure utilisation de l’apprentissage de l’intelligence artificielle dans les prix SC Europe 2023, reçu les prix Fortress Cybersecurity 2023 pour la sécurité des applications, et Global Infosec 2023 pour l’atténuation des bots la plus innovante, et bien plus encore.