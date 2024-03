Acronis présente ses nouveautés en matière de cyberprotection lors d’IT Partners

mars 2024 par Marc Jacob

Acronis présente à l’occasion du salon IT Partners, qui se tient les 13 et 14 mars prochains à Disneyland Paris, ses solutions de protection des données et de cybersécurité innovantes, optimisées par l’IA.

Les cybercriminels progressent rapidement dans leur capacité à compromettre des systèmes et à exécuter des attaques à grande échelle. Le volume des menaces a d’ailleurs explosé en 2023 et cela va se poursuivre cette année, notamment avec l’IA. Pourtant, les entreprises restent encore démunies face aux menaces, et ont besoin de solutions de sécurité unifiées, à la fois complètes et agiles, leur offrant suffisamment de visibilité pour bien comprendre la nature des attaques et le contexte des menaces, avec en plus des moyens efficaces pour se remettre en cas d’attaque quelle qu’elle soit, de la vulnérabilité système au malware.

Acronis fait le plein de nouveautés !

• Acronis Cyber Protect 16 : Acronis Cyber Protect offre une solide protection contre les cybermenaces avec des capacités de sauvegarde et de restauration inégalées. Cette nouvelle version établit une nouvelle référence en matière de restauration simple et rapide après une cyberattaque ou une perte de données, en particulier pour les environnements d’entreprises multisites.

• Advanced Security + Endpoint Detection and Response (EDR) : la solution intégrée Advanced Security + EDR d’Acronis pour les MSP est une avancée majeure avec l’intégration native de ses solutions Advanced Security et Endpoint Detection and Response (EDR). Cette première dans l’industrie conforte le positionnement d’Acronis de chef de file de la cyberprotection, conscient que la sécurité traditionnelle ne suffit plus face à la vague des cyberattaques pilotées par l’IA. Pour répondre à la demande croissante, Acronis rend des capacités EDR critiques accessibles à ses utilisateurs, sans coût supplémentaire. Dans le contexte d’augmentation rapide des cyberattaques basées sur l’IA, les partenaires peuvent ainsi compter sur ces capacités de cybersécurité combinées pour consolider et adapter leur stratégie de défense de façon efficace et rentable.

• Acronis MSP Academy pour la formation en France : la MSP Academy, est une initiative à vocation didactique visant à fournir aux fournisseurs de services managés (MSP) les connaissances, les compétences et les outils opérationnels et technologiques nécessaires pour exceller et se développer. Il s’agit d’une avancée significative dans l’offre de formation d’Acronis, conformément à l’engagement d’Acronis de contribuer au développement du marché des MSP en France et dans le monde, avec de nouvelles solutions de formation multilingues en ligne, hybrides et hors ligne, afin que les MSP des quatre coins du globe puissent bénéficier de ce programme.