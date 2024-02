Dell Technologies dévoile les dernières solutions de stockage de sa gamme PowerScale

février 2024 par Marc Jacob

Dell présente deux nouveaux nœuds de sa gamme 100 % flash : les Dell PowerScale F210 et F710. Cette version met à la disposition des utilisateurs la dernière génération de systèmes de stockage de fichiers haute performance de Dell Technologies, et tire parti des serveurs PowerEdge les plus avancés pour alimenter les charges de travail les plus exigeantes en calcul. PowerScale, qui bénéficie d’une intégration avec dernier logiciel OneFS, est une plateforme de données complète et prête pour l’IA. Elle délivre des performances, une évolutivité, une efficacité exceptionnelle, un niveau de sécurité et une agilité multicloud sans précédent.

Les derniers nœuds 100 % flash de Dell Technologies : PowerScale F210 et F710

Face à l’importance des données gérées par les charges de travail de nouvelle génération, les entreprises ont besoin de solutions à la fois plus rapides et plus économiques. Avec le lancement des F210 et F710, PowerScale offre des performances et une efficacité optimisées qui reposent sur les capacités éprouvées qui l’ont propulsée au rang de leader du Magic Quadrant pendant huit années consécutives. Le F210 est une plateforme optimale pour atteindre des performances avec des exigences de faible capacité, tandis que le F710 offre un équilibre entre hautes performances et grande capacité en rack 1U.

PowerScale : un stockage de fichiers flexible1, sûr2, efficace3 et en constante optimisation

Cette solution, couplée à l’optimisation logicielle de 2023, permet aux utilisateurs de bénéficier d’une amélioration des performances de lecture jusqu’à deux fois supérieures à la génération précédente, ce qui accélère considérablement l’alimentation des cartes graphiques pour la l’entrainement et le réglage fin des modèles. De même, les entreprises pourront également optimiser la phase de points de contrôle du modèle dans le pipeline d’IA en doublant les performances du débit d’écriture.

En outre, grâce aux mises à jour logicielles et matérielles effectuées l’an dernier, PowerScale contribuera également à accélérer les délais d’exécution et à réduire les délais d’envoi en fabrication, en améliorant jusqu’à 2,6 fois les charges de travail sensibles à la simultanéité et aux latences élevées, telles que le trading haute fréquence (HFT) et la CAO électronique (EDA).

Dell Technologies a également réalisé des progrès considérables dans l’optimisation du coût total de possession pour les clients. Sa dernière plateforme rationalise ainsi le flux d’air et améliore l’efficacité énergétique en tirant parti d’un châssis Smart Flow et en dirigeant la bonne quantité d’air là où elle est nécessaire. Dell y intègre continuellement des innovations, comme celle ayant permis d’offrir jusqu’à 90 % de performances supplémentaires par watt en à peine un an.

Le F710 optimise notamment la capacité et la densité des nœuds des générations précédentes pour accueillir jusqu’à dix disques dans une configuration 1U, ce qui se traduit par une augmentation de 25 % de la densité des nœuds par rapport au F600. De même, via le F210, Dell s’attache à optimiser l’utilisation du stockage dans une configuration flexible en introduisant le lecteur QLC de 15 To, doublant ainsi la capacité en comparaison avec le F200.

PowerScale : Une plateforme de données prête pour l’IA

En étoffant la gamme 100 % flash NVMe de PowerScale avec GPU Direct et d’autres fonctionnalités intégrées telles que la mise à l’échelle sans perturbation, les capacités mutualisées, l’accès universel aux données avec prise en charge multi protocole, la sécurité au plus haut niveau et l’interopérabilité transparente avec des clouds publics flexibles, les F210 et F710 transforment le stockage haute vitesse et répondent aux charges de travail de fichiers les plus exigeantes, y compris celles de l’IA et de l’IA générative (GenAI).

------------------

1. D’après une analyse de Dell, février 2023

2. D’après une analyse Dell comparant les capacités logicielles de cybersécurité offertes pour les produits Dell PowerScale par rapport aux produits concurrents, septembre 2022

3. D’après une analyse Dell comparant les fonctionnalités liées à l’efficacité : réduction des données, capacité de stockage, protection des données, matériel, espace, efficacité de la gestion du cycle de vie et configurations certifiées ENERGY STAR, juin 2023