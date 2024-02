Colt étend son offre Network as a Service à 10 nouveaux pays

février 2024 par Marc Jacob

Colt Technology Services étend son service Internet On Demand à dix nouveaux pays. Ce service est désormais disponible aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Bulgarie, en Hongrie, au Luxembourg, en Pologne, en Roumanie, en Serbie et en Slovaquie avec une bande passante accrue pouvant atteindre 10 Gbps.

En étendant ce service qui est disponible à présent dans 27 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, Colt répond à la demande croissante des entreprises en quête de flexibilité et d’automatisation de leur infrastructure numérique. Elle peut ainsi accompagner les entreprises à mesure qu’elles se développent et s’implantent sur de nouveaux marchés.

Par ailleurs, les clients d’Internet On Demand au Royaume-Uni et en France peuvent également bénéficier d’un nouveau routeur virtuel (vRouter) économe en énergie, dont la disponibilité sera étendue à d’autres pays dans le courant de l’année.

C’est en 2017 que Colt a lancé sa solution de réseau On Demand en tant que service. Elle a été la première entreprise en 2019 à mettre sur le marché le premier service Internet à la demande au monde. Depuis le service a évolué pour s’adapter et répondre à l’augmentation rapide de la demande. Les entreprises bénéficient ainsi de la possibilité d’utiliser une infrastructure numérique chaque fois qu’elles en ont besoin.

Cette solution permet aux entreprises de réduire les coûts, de diminuer les émissions d’énergie inutiles et de réduire les risques. Comme elles utilisent une gamme de services numériques critiques sur leurs réseaux informatiques, notamment des applications d’IA et de collaboration, des fonctionnalités telles que la connectivité réseau en temps réel et la facturation à l’usage les aident à intégrer la flexibilité.

Depuis 2019, Colt continue d’innover et d’étendre sa solution On Demand pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients internationaux. Le routeur virtuel de Colt a été spécialement conçu pour aider les entreprises à réduire leurs émissions et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Contrairement aux routeurs physiques traditionnels installés dans les locaux d’une entreprise, le vRouter est situé dans le cloud, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de l’espace physique. Il fournit des fonctionnalités de réseau virtuel à la demande, par le biais d’une plateforme centralisée entièrement automatisée.

La récente enquête menée par Colt auprès de 755 responsables informatiques en Europe et en Asie a mis en évidence l’adoption continue de la connectivité On Demand, 76 % d’entre eux déclarant qu’elle est importante et un sur cinq (20 %) affirmant qu’elle est absolument essentielle pour leur entreprise.