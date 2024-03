CrowdStrike et HCLTech annoncent un partenariat stratégique

CrowdStrike et HCLTech,ont annoncé un nouveau partenariat stratégique visant à alimenter les solutions de détection et de réponse managées (MDR) de HCLTech avec la plateforme IA native CrowdStrike Falcon® XDR. Ce partenariat permettra à HCLTech de mettre à disposition l’intégralité de la plateforme Falcon, et d’accompagner les entreprises dans leur transformation en matière de cybersécurité menée et gérée par HCL, que ce soit au niveau des terminaux, de l’identité, du cloud, des données, ou du SIEM de nouvelle génération.

Selon le rapport CrowdStrike 2024 Global Threat Report, les cyberattaques s’intensifient et continuent de devenir plus rapides, furtives et sophistiquées. L’IA générative a le potentiel d’amplifier l’activité des adversaires, en équipant les attaquants d’outils plus avancés. Par ailleurs, le déficit croissant de compétences en cybersécurité et le manque de ressources ont un impact sur la sécurité de nombreuses entreprises, augmentant le risque d’attaque visant les données. Pour se protéger contre les attaques modernes, il devient nécessaire de disposer d’une technologie IA native ainsi que d’une solution de sécurité managée, afin de rendre son utilisation moins complexe et de renforcer les équipes de sécurité et IT. Le partenariat entre les experts MDR de HCLTech et de la plateforme Falcon, leader du secteur, offre la sécurité dont les clients ont besoin pour stopper les brèches.