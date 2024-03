Check Point dévoile un nouveau partenariat avec Microsoft

mars 2024 par Marc Jacob

Check Point Software Technologies Ltd. annonce son partenariat avec Microsoft. Cette union stratégique repousse les frontières de l’innovation en matière de cybersécurité en intégrant les puissantes capacités de l’IA via le service Microsoft Azure OpenAI. Infinity AI Copilot est un service d’IA générative qui automatise jusqu’à 90 % de la gestion de la sécurité et permet ainsi d’accélérer les processus pour renforcer la réponse aux incidents de sécurité.

Dans le contexte numérique actuel, les entreprises qui migrent vers des environnements cloud se retrouvent confrontées à deux défis majeurs : une montée en puissance des cybermenaces et une pénurie de professionnels de la cybersécurité. Cette conjoncture expose les entreprises à un risque élevé de cyberattaques élaborées, souvent faute de ressources suffisantes pour y répondre efficacement. Check Point Infinity AI Copilot propose une solution grâce à l’IA qui automatise les tâches de sécurité courantes et complexes. Les équipes de sécurité voient ainsi leur charge de travail allégée. De plus, l’efficacité de la sécurité contre les attaques les plus sophistiquées s’en trouve améliorée.

La collaboration avec Azure OpenAI Service est un élément clé de la stratégie de Check Point pour créer des produits et services de cybersécurité à base d’IA générative.

La solution Infinity AI Copilot, déjà saluée pour son approche innovante en cybersécurité, s’apprête à gagner en puissance. Grâce à l’intégration des modèles linguistiques avancés (LLM) de Microsoft, cette solution optimisée est désormais en mesure de relever de nombreux défis en cybersécurité avec une meilleure efficacité et une plus grande fiabilité.

En choisissant Infinity AI Copilot, les clients de Check Point constateront une amélioration notable dans la gestion de la cybersécurité au sein de leurs entreprises, notamment :

Les délais de résolution de la gestion sont raccourcis : l’utilisation de l’IA permet de réduire jusqu’à 90 % le temps nécessaire à l’exécution des tâches administratives critiques, telles que l’analyse des événements, le dépannage et la modification des politiques.

Une réponse avancée aux incidents : l’intégration de l’IA et de l’automatisation révolutionne la chasse aux menaces à grande échelle, l’analyse opérationnelle, ainsi que la remédiation et la résolution des incidents.

Une protection unifiée fournie par le cloud : proposer une sécurité complète assistée par l’IA sur l’ensemble de la plateforme Check Point Infinity (du réseau au cloud en passant par l’espace de travail), pour le transformer en véritable copilote complet, avec une intégration transparente d’Azure OpenAI Service.

De plus, Check Point démontre sa capacité unique à protéger les LLM contre les vulnérabilités critiques, telles que l’injection d’invite, le contournement des contrôles de sécurité natifs, les discours nuisibles, les hallucinations, entre autres.

Check Point a développé et mis en œuvre sa propre ingénierie d’invite grâce aux meilleures pratiques de la génération augmentée de récupération (RAG). Pour ce qui est d’Infinity AI Copilot, la RAG permet d’améliorer la fiabilité et la précision du service à partir de faits récupérés auprès de sources Check Point, dont son « community forum » (appelé CheckMates), sa propre documentation produit et ses bases de données internes pour les données spécifiques à un produit.

Cette collaboration vise à moderniser la gestion de la sécurité tout en renforçant le cadre de sécurité global, et à offrir ainsi une défense complète dans le paysage opérationnel actuel centré sur le cloud.