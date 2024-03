Kaspersky nomme Alfonso Ramirez en tant que Directeur Général Europe

mars 2024 par Marc Jacob

Désormais à la tête des activités européennes de Kaspersky, Alfonso Ramirez est en mesure de renforcer la position de Kaspersky en tant que leader primé du marché des technologies, grâce à son expérience de plus de 20 ans dans les stratégies de développement et la croissance des entreprises dans le secteur des nouvelles technologies.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Alfonso Ramirez sera en charge du développement et de l’exécution des stratégies de Kaspersky pour les consommateurs et les entreprises européens. En s’appuyant sur le solide réseau de distribution et de partenaires de la société, Alfonso Ramirez aura pour objectif de capitaliser sur la croissance commerciale et les opportunités de revenus pour tous les segments stratégiques, en se concentrant particulièrement sur la cybersécurité pour les entreprises et les PME. Cela inclut la cybersécurité industrielle ainsi que des solutions de sécurité innovantes pour les consommateurs.

Le parcours de Ramirez chez Kaspersky a commencé en 2008, lorsqu’il a rejoint l’entreprise en tant que directeur produit pour la péninsule ibérique. À ce titre, il a joué un rôle important dans le positionnement des produits grand public de l’entreprise sur ce marché européen clé. Il a ensuite été promu au poste de Directeur Général, où il a dirigé les stratégies commerciales en Espagne et au Portugal pendant 10 ans.

Avant de rejoindre Kaspersky, Ramirez avait occupé divers postes de direction dans les domaines de la vente et du marketing au sein d’entreprises multinationales. Il est titulaire d’un diplôme en marketing et en gestion d’entreprise de l’École supérieure d’ingénieurs commerciaux (ESIC) de Madrid, en Espagne.