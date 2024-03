Cato Networks nomme Christophe Lopez-Castel au poste de Director Sales Channel EMEA South

mars 2024 par Marc Jacob

Christophe Lopez-Castel a pour mission de diriger les activités channel pour ce périmètre ainsi que de manager les équipes de Channel Account Manager basées dans les différents pays, incluant les régions France, Espagne, Italie et Afrique. Il est responsable de la stratégie d’implémentation du modèle de distribution, d’intégration des technologies et des services de Cato Networks, au travers du réseau de partenaires.

Avant d’évoluer dans ce nouveau rôle, Christophe Lopez-Castel a rejoint Cato Networks en 2021 en tant que Channel Sales South EMEA, où il a créé et développé le réseau de partenaires en France.

Avec 24 ans d’expérience, Christophe Lopez-Castel a développé un champ de compétences business sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de la distribution aux clients finaux. Il apporte également sur ce poste des connaissances transversales sur les systèmes, les infrastructures, les réseaux et la cybersécurité.

Avant de rejoindre Cato Networks, Christophe Lopez-Castel a passé 6 ans chez Citrix, à différents postes tels que, Corporate Sales Director ou encore Channel & Distribution Director pour la France ayant la responsabilité d’une équipe et de la définition et implémentation de la stratégie et du plan marketing Channel pour Citrix France. Il a travaillé avant cela pour Numergy, où ​​il a été responsable de la création d’un écosystème de plus de 30 partenaires pour le sud de la France mais aussi chez Cisco, en tant que Territory Business Manager pour le segment Mid-market. Il a débuté sa carrière dans l’IT chez Dell dans des rôles de global account manager et HP où il a pu être responsable des revendeurs et intégrateurs en tant que Channel Account Manager.

Christophe Lopez-Castel, 49 ans, est diplômé d’un MBA en Finance, Marketing, Stratégie, Management de l’emlyon Business School ainsi que d’un Master en Marketing et Ventes, de la SKEMA Business School.