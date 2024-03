Changements dans la composition du conseil d’administration d’ABB

mars 2024 par Marc Jacob

ABB annonce que le conseil d’administration vient d’élire Johan Forssell et Mats Rahmström comme nouveaux membres lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’entreprise. Ils remplaceront Jacob Wallenberg et Gunnar Brock qui ont décidé de ne pas se représenter. Jacob Wallenberg est Vice-Président du conseil d’administration depuis 2015 et membre non exécutif depuis 1999. Il est membre du comité de gouvernance et de nomination. Gunnar Brock siège au conseil d’administration d’ABB depuis 2018 et il est membre du comité des finances, de l’audit et de la conformité.

Johan Forssell est PDG d’Investor depuis 2015 et a rejoint l’entreprise en 1995. Il a décidé de quitter son poste actuel en mai 2024. Il occupera par la suite le poste de conseiller industriel auprès d’Investor et se concentrera particulièrement sur les missions de conseil aux entreprises industrielles. Il siège actuellement aux conseils d’administration d’Atlas Copco AB, d’Epiroc, de Wärtsilä et d’EQT. Johan Forssell est né en 1971 et est citoyen suédois.

Mats Rahmström occupe le poste de PDG d’Atlas Copco Group depuis 2017 et a rejoint l’entreprise en 1988. Il a décidé de quitter son poste actuel en avril 2024 pour se concentrer dorénavant sur son travail au sein du conseil d’administration et sur ses mandats de conseiller industriel. Il est actuellement président du conseil d’administration de Piab AB, membre du conseil d’administration de Wärtsilä et membre de l’Académie royale des sciences de l’ingénieur de Suède. Mats Rahmström est né en 1965 et est citoyen suédois.

Peter Voser a été confirmé au poste de Président du conseil d’administration de l’entreprise. Tous les autres membres du Conseil ont été réélus pour un autre mandat : David Constable, Frederico Fleury Curado, Lars Förberg, Denise C. Johnson, Jennifer XinZhe Li, Geraldine Matchett et David Meline.