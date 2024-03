Board of Cyber rejoint le Pôle d’excellence cyber

mars 2024 par Marc Jacob

Initié en 2014 par le ministère des Armées et par la région Bretagne, le Pôle d’excellence cyber vise à accélérer la construction d’une filière en cybersécurité-cyberdéfense souveraine. Il s’appuie sur le tissu académique des universités et des grandes écoles, et sur l’innovation des laboratoires du CNRS et de l’INRIA avec les partenaires nationaux ou d’autres territoires européens.