ANOZR WAY lève 6 millions d’euros

mars 2024 par Marc Jacob

Pionnière de l’approche centrée sur la protection cyber des dirigeants et des entreprises, ANOZR WAY annonce une levée de fonds de 6 M€. Après un premier tour de table de 2 M€ en 2021, cette augmentation de capital est faite auprès du fonds VC européen, Hi Inov-Dentressangle, spécialiste de la tech B2B. Elle est aussi souscrite par ses investisseurs historiques (Breizh Up géré par UI Investissement et BNP Paribas Développement). C’est la banque d’affaires Clearwater International qui a mené le tour. L’objectif de ANOZR WAY est d’accélérer son développement à l’international via 30 recrutements prévus d’ici fin 2024.

ANOZR WAY connaît une croissance très rapide (+ 171 % en 2023) qu’elle compte amplifier en 2024. Fondée par Alban Ondrejeck, ancien officier des services de renseignement français et Philippe Luc, ancien dirigeant dans le secteur de l’assurance, la start-up permet de protéger et de maîtriser l’empreinte numérique des dirigeants d’entreprises et de leurs équipes, premières cibles des hackers et principale porte d’entrée des attaques informatiques dans les entreprises et les organisations.

Les failles humaines sont en effet à l’origine de 8 attaques sur 10. Les dirigeants en sont les premières cibles par "ingénierie sociale" ou arnaque par la ruse, facilitées par la récupération en amont de données personnelles.

La solution d’ANOZR WAY est aujourd’hui utilisée par plus de 70 grandes entreprises.

Développement à l’international, croissance exponentielle, rentabilité, recrutements : la feuille de route d’ANOZR WAY pour 2024-2025

Depuis sa création en 2019, la solution ANOZR WAY est multi-récompensée et soutenue par le gouvernement français :

lauréate du Grand Défi Cyber 1 & 2 France 2030 "automatiser la cybersécurité"

lauréate du prix de la startup FIC 2023, élu par un jury composé d’experts du secteur de la cybersécurité, des représentants de l’ANSSI et des ministères

ANOZR WAY projette une croissance toujours aussi soutenue pour les prochaines années (+ 150 % de croissance chaque année) et une rentabilité dès 2026. Les prochaines étapes pour la startup :

l’accélération de son développement à l’international, au Canada et aux Etats-Unis ;

une trentaine de recrutements d’ici la fin d’année pour doper la commercialisation de sa solution en France et à l’international.

"Alors que les cyberattaques gagnent en sophistication, notamment avec l’avènement de l’intelligence artificielle, protéger les dirigeants et les entreprises contre les risques d’usurpation d’identité est crucial. Dirigée par deux cofondateurs dotés d’une expertise approfondie et d’une expérience solide dans le domaine de la cybersécurité, ANOZR WAY détient les clés pour répondre efficacement à ce défi et s’internationaliser rapidement. Leur solution, éprouvée et adoptée par de nombreux clients, est très efficace grâce à la collecte ciblée de toutes les données disponibles dans les bases ouvertes (Open, Deep, Dark web et Social Media) et fait vraiment la différence pour protéger les dirigeants et les entreprises d’intrusions aux préjudices économiques et stratégiques très importants", explique Valère Rames, Partner chez Hi Inov-Dentressangle.

Pour BNP Paribas Développement, « L’empreinte humaine constitue une zone grise majeure dans l’établissement des scénarios d’attaque. L’expertise et la complémentarité des équipes d’ANOZR WAY dans la maîtrise de ce risque clé sont la base des succès engrangés ces derniers mois. Les enjeux sont majeurs et mondiaux et nous sommes fiers de poursuivre l’engagement auprès d’une équipe talentueuse et de nouveaux investisseurs experts dans la matière ».

Jean-Philippe Zoghbi, Directeur Associé chez UI Investissement complète « ANOZR WAY a connu une croissance fulgurante grâce à l’expertise de ses équipes et l’excellence de sa solution qui permet de combler la faille humaine, principale porte d’entrée des attaques cyber. A travers l’engagement renouvelé de Breizh Up géré par UI Investissement à l’occasion de l’arrivée de Hi Inov, c’est aussi la volonté de développer le leadership mondial du pôle cyber en Région Bretagne qui est renforcée ».

"Acteur reconnu pour sa capacité à accompagner dans la durée des solutions technologiquement très innovantes, Hi Inov était le meilleur partenaire pour réaliser cette levée de fonds qui arrive après la reconnaissance de notre écosystème. Notre solution est prête, notre business model est validé et Hi Inov, aux côtés de nos investisseurs historiques, va nous permettre de structurer notre croissance dans la durée afin de nous internationaliser et de protéger très rapidement des milliers de dirigeants d’entreprises et leurs équipes ", explique Philippe Luc, CEO d’ANOZR WAY.