Westcon-Comstor lance sa nouvelle Business Unit Cloud & Collaboration

septembre 2022 par Marc Jacob

Westcon-Comstor annonce le lancement d’une nouvelle Business Unit Cloud & Collaboration. Cette Business Unit, qui fournit un accompagnement spécifique aux fournisseurs et aux revendeurs du marché du cloud et de la collaboration, sera dirigée par Antony Byford, Vice President.

Des recherches menées par Cavell Group indiquent que d’ici 2024, la valeur totale du marché des communications Cloud devrait dépasser 1,9 milliard de livres sterling rien qu’au Royaume-Uni. Ce contexte de marché est exactement la raison pour laquelle Westcon-Comstor a lancé sa nouvelle Business Unit Cloud & Collaboration, pour réunir des experts dédiés qui comprennent le marché à la fois d’un point de vue opérationnel et commercial et peuvent ainsi mieux positionner les revendeurs et les fournisseurs pour réussir.

Avec plus de 30 ans d’expérience en tant que leader du marché dans ce domaine, Westcon-Comstor apporte un savoir-faire unique à sa Business Unit Cloud & Collaboration. L’équipe Cloud & Collaboration sera responsable de la gestion des fournisseurs et de l’exécution locale, avec des fournisseurs tels que 8x8, Avaya, Jabra, Microsoft, Mitel, Poly, Ringcentral et Spectralink déjà présents. L’équipe est composée de commerciaux, de Business development managers, de marketing et de support avant-vente et après-vente. Elle se concentre dans un premier temps sur le Royaume-Uni et l’Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, l’Allemagne, la France, l’Espagne, le Portugal et l’Italie. L’objectif principal de la division est d’accompagner les partenaires à la fois d’un point de vue commercial et marketing, en créant des opportunités de ventes multi-fournisseurs pour stimuler la croissance.