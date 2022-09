Adrien Vandeweeghe est nommé Directeur France et Bénélux de Trellix

septembre 2022 par Marc Jacob

Trellix annonce la nomination d’Adrien Vandeweeghe en tant que Directeur France et Bénélux. Dans le cadre de son rôle, il pourra s’appuyer sur son expérience commerciale multi-secteurs et son appétence pour les nouvelles technologies pour jouer un rôle clé dans l’accélération de la croissance de Trellix.

En tant que Directeur France et Bénélux, Adrien Vandeweeghe sera chargé de poursuivre le développement l’activité de Trellix dans ces deux régions. Basé à Paris, il rapportera à Fabien Rech, VP EMEA de Trellix.

Ingénieur de formation, spécialisé dans la cybersécurité, Adrien Vandeweeghe possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine. Il a débuté sa carrière dans le secteur bancaire, alors que la banque en ligne n’en était qu’à ses débuts. Quelques années plus tard, il a co-fondé le groupe Novidy’s, un intégrateur spécialisé dans la sécurité des réseaux et des systèmes, qui a dépassé les 150 employés et a été cédé à CS Group, société pour laquelle il a continué à collaborer pendant ces deux dernières années, notamment dans des domaines pointus comme la défense, le spatial ou encore le nucléaire.

Adrien rejoint Trellix après cette aventure réussie de 10 ans pour diriger son équipe et continuer à développer de solides relations avec les clients et les partenaires.