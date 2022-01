WATTDESIGN

Activités : Commercialisation de la suite logicielle 6SigmaDCX pour la conception et la gestion opérationnelle de data centers basées sur des jumeaux numériques

Type de services ou produits : Création et maintenance de jumeaux numériques de data centers pour étudier leur comportement thermique et électrique tout au long du cycle de vie. Outils d’Asset Management, de Capacity Planning et aide à la décision intégrant des simulations numériques (CFD et électriques). Accompagnement des entreprises dans la phase de démarrage, intégration et utilisation de ces jumeaux numériques 6Sigma en exploitation. Formation, support technique et réalisation d’études.

La nouvelle version de 6SigmaDCX (V16) permet aux équipes en charge de la gestion opérationnelle des data centers d’accélérer leur processus de décision en se basant sur des indicateurs fiables issus des simulations numériques. Les jumeaux numériques peuvent en option s’insérer dans un écosystème (GTC, DCMS ou DCIM) pour apporter une vision 3D très réaliste de l’infrastructure, accessible de n’importe où grâce à une application web. La version 16 consolide les informations importantes, automatise les workflows et simplifie les processus. A la clé, des data centers qui fonctionnent de manière sûre tout en réduisant leur empreinte environnementale.

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise : Wattdesign est partenaire de Future Facilities (GB), l’éditeur de 6SigmaDCX, depuis 2010. Elle se développe fortement grâce au déploiement de sa solution de jumeau numérique en phase d’exploitation. Cette approche offre une solution unique intégrant de l’intelligence opérationnelle à travers un portail de services DCMS (Nuvea PaaS de New Generation) dialoguant avec le Jumeau Numérique 6Sigma (https://www.youtube.com/watch?v=aFb...).