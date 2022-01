VERTIV

janvier 2022 par Marc Jacob

Contact :

Pascale Magne

Field & Channel Marketing Manager France

Adresse :

VERTIV France

Bâtiment Liège

1 place des Etats-Unis

94150 Rungis

E-mail : fr.sales@vertiv.com

Année de création : 1980

Activités :

Chez Vertiv, nous jouons un rôle clé dans la fondation de l’Internet et de l’infrastructure numérique, en assurant le fonctionnement des systèmes de communication et des datacenters grâce à des solutions et services de gestion de l’énergie, de refroidissement et d’infrastructure IT, et en soutenant la croissance exponentielle des colocations, de l’hyperscale et de l’edge computing.

Type de services ou produits :

Solutions d’infrastructure critiques pour le Edge, la colocation, le cloud et l’entreprise :

• Sécurisation et distribution électrique (onduleurs mono- et triphasés, systèmes d’énergie DC, inverseurs de source, rPDU)

• Climatisation de précision (armoires périphériques, armoires in-row, chillers freecooling et adiabatiques, aérocondenseurs)

• Urbanisation (racks informatiques, confinement d’allées, gestion des câbles)

• Solutions clé en main (baies autonomes entièrement équipées, prêtes à accueillir vos équipements IT, solutions modulaires préfabriquées)

• Solutions de supervision et gestion IT (KVM, switches, DCIM)

• Services

Description de votre produit ou service phare pour 2022 :

Vertiv a récemment lancé une série de produits hautement performants, tels que :

Les onduleurs (ASI) Liebert EXM2, conçus pour répondre aux besoins croissants en matière de fiabilité et efficacité de pointe pour les applications critiques de nouvelle génération de taille moyenne. Le Liebert EXM2 propose trois modes de fonctionnement, et est doté d’une fonction de mise en parallèle intelligente qui offre un rendement de fonctionnement allant jusqu’à 98,8 %, et ce sans sacrifier la disponibilité.

Le nouvel onduleur Liebert EXL S1 avec fonction support réseau dynamique, qui permet aux industries à forte consommation d’énergie d’utiliser les ASI de manière proactive et de soutenir la transition vers des sources d’énergie verte.

La gamme d’onduleurs Vertiv NetSure 230V pour accroître la disponibilité des équipements AC et DC dans les applications 5G. Le système comprend des sources jusqu’à 14.4 kW AC et 24kW DC secourues par des batteries communes, réduisant ainsi l’encombrement et permettant des économies d’énergie sur les sites Edge du réseau.

La gamme de groupes de production d’eau glacée à vis Inverter Liebert AFC. Grâce à son nouveau réfrigérant à faible PRG et à la technologie inverter, elle offre une solution écologique, visant à réduire considérablement les émissions directes et indirectes de CO2 dans l’atmosphère et à limiter l’empreinte carbone du datacenter.

Services proposés sur ce site :

Informations sur l’offre produits&services, configurateurs produits, dernières actualités, articles de blog, vidéos, infographies ….

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Vertiv a rejoint un consortium technologique de 7 organisations, choisi par le Partenariat pour l’Hydrogène Propre pour développer une plateforme de piles à combustible nouvelle génération afin d’assurer un avenir plus vert pour les data centers du monde entier.

Ce projet E2P2 (EcoEdge PrimePower) est le dernier en date d’une série d’initiatives menées par Vertiv dans le domaine du développement durable et, plus largement, dans le domaine environnemental, social et de gouvernance (ESG). Vertiv fait également partie de la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) et de l’Association européenne des datacenters (EUDCA) et contribue au Climate Neutral Data Centre Pact dans le but d’atteindre l’objectif de la Commission européenne pour des datacenters climatiquement neutres d’ici 2030. Le projet E2P2 s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’entreprise pour privilégier et soutenir le développement de solutions d’alimentation propres, durables et renouvelables destinées à être appliquées dans l’ensemble du secteur des data centers.