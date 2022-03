Seconde promotion du programme « Accélérateur » HEXATRUST : appel à candidature !

mars 2022 par Marc Jacob

Février 2022 : bilan à mi-parcours pour les trois lauréats de l’édition 2021,

• CRYPTONEXT SECURITY : « Librairie de cryptographie à clé publique résistante au quantique et hybride »,

• PATROWL : « Orchestrer et automatiser les opérations de sécurité du SI »

• PROHACKTIVE : « Boitier Plug & Play de détection préventive »

Un bilan plus que positif pour ces start-ups qui dénotent les bénéfices du coaching dont elles ont profité : gain de temps, aide à la prise de décision, mises en relation business, repositionnement stratégique, visibilité dans les salons et dans la presse…

Pour Florent MONTEL, Co-Fondateur de PATROWL : « Au sein du programme Accélérateur d’HEXATRUST, nous avons bénéficié de précieux conseils de nos parrains concernant notre positionnement, notre image et certaines décisions stratégiques pour l’entreprise. Nous avons profité d’une importante visibilité via les événements ou webinaires HEXATRUST, mais également de confiance vis-à-vis du marché sur notre produit et notre offre ».

Pour Benoît MALCHROWICZ, CEO de PROHACKTIVE : « Le programme d’Accélérateur HEXATRUST est une belle "marque" qui nous permet souvent de rassurer les prospects potentiels un peu frileux face à notre statut de startup. »

Cette année encore, HEXATRUST cherche à accélérer les futures pépites européennes de la cybersécurité et du cloud de confiance grâce à l’influence et l’expertise des membres du groupement.

Pour Edouard de Rémur, VP HEXATRUST chargé du Programme Accélérateur et parrain de PATROWL : « Le programme d’accélération repose sur 3 piliers :

• Un coaching dédié de la start-up par un dirigeant d’HEXATRUST couvrant ses principaux besoins marketing et commerciaux,

• Une visibilité accrue via une présence sur les salons partenaires d’HEXATRUST, les webinaires dédiés ou sur la presse spécialisée,

• La mise en relation avec l’écosystème de clients, partenaires techniques, et commerciaux de l’association. »

Soucieux de soutenir l’entreprenariat et l’innovation dans leur écosystème, les dirigeants d’HEXATRUST renouvellent leur engagement pour accompagner l’émergence de nouveaux acteurs de confiance et permettre à ces startups innovantes d’atteindre rapidement une maturité auprès du marché.

Pour Olivier Morel, Trésorier d’HEXATRUST et parrain de PROHACKTIVE : « L’accélérateur est un tremplin pour intégrer l’association, et notre catalogue d’acteurs de confiance ! ».

Le programme s’adresse toujours à toutes les très jeunes start-ups de la Cyber et du Cloud de Confiance :

au chiffre d’affaire inférieur à 500k€

à l’effectif compris entre 0 et 10 collaborateurs

et qui partagent les valeurs HEXATRUST.

La nouvelle promotion sera donc élue le 21 avril 2022 lors de la seconde édition du « PitchDay » au cours duquel les start-ups candidates présenteront leurs solutions, cette année encore, devant un jury d’experts de la filière composé de :

• Gerome BILLOIS, Partner Cybersecurity and Digital Trust, WAVESTONE

• Dorothée DECROP, Déléguée Générale, HEXATRUST

• Edouard DE REMUR, Fondateur, OODRIVE

• Stéphane DE SAINT ALBIN, Dirigeant, ROHDE & SCHWARZ

• Cyril GOLLAIN, Président, BRAINWAVE GRC

• Mathieu ISAIA, Directeur Général Délégué, THEGREENBOW

• William LECAT, Directeur de programme, SECRETARIAT GENERAL POUR L’INVESTISSEMENT

• Olivier MOREL, Directeur Général, ILEX INTERNATIONAL

Après délibération, ce jury élira les start-ups les plus prometteuses pour intégrer la promotion 2022 des « Accélérés HEXATRUST ».

Vous souhaitez postuler au programme d’Accélération HEXATRUST ? Vous trouverez le dossier d’inscription sur http://www.HEXATRUST.com/laccelerateur (clôture des candidatures le 31 mars 2022).