Quodagis Digital Security annonce la nomination de son Directeur adjoint

mars 2022 par Marc Jacob

Concrètement, Clément Favier rejoint Quodagis Digital Security pour accompagner et accélérer le développement de l’activité Cybersécurité. Il renforcera le pilotage des équipes opérationnelles ainsi que le développement des partenariats et nouvelles offres de la société. Parmi ces dernières se distinguent les aspects liés au SOC, à l’EDR, à la gestion des vulnérabilités ou encore au conseil et à l’audit avec notamment une approche industrialisée qui s’inscrit dans la démarche France Relance. Une montée en puissance qui s’inscrit dans la synergie avec les autres entités du groupe, permettant d’intégrer pleinement les aspects cybersécurité et de renforcer la qualité de service déjà offerte à l’ensemble des clients Quodagis.

Clément Favier bénéficie d’une très forte expertise des sujets liés aux infrastructures, aux réseaux et à la cybersécurité. Dans ce contexte, il a évolué dans des structures de premier plan à l’image de Telindus, Arche Communications ou encore SFR où il a occupé des postes de management. Dernièrement, il était Directeur national Cyberdéfense chez SFR Business.