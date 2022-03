Kyndryl et Cloudera annoncent la signature d’un partenariat stratégique à l’échelle mondiale

mars 2022 par Marc Jacob

Kyndryl et Cloudera ont conclu un partenariat à l’échelle mondiale pour aider les entreprises à activer, à piloter et à optimiser leurs initiatives en matière de données critiques de type cloud hybride, multicloud et edge computing.

Pour ce faire, Kyndryl et Cloudera prévoient d’établir un centre d’innovation commun visant à développer des solutions industrielles intégrées et des capacités de delivery optimisées. Leur objectif est d’aider les entreprises à accélérer leur passage et leur migration vers la plateforme et l’environnement cloud de leur choix, y compris Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure.

En effet, en associant le savoir-faire de Kyndryl en matière de conseil, de mise en œuvre et de gestion de plateformes informatiques critiques, à l’excellence de la plateforme de cloud de données hybride de Cloudera, les organisations pourront moderniser leur écosystème de données et atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

Aussi, les deux entreprises vont se concentrer en priorité sur :

● Les migrations et les modernisations de la Cloudera Data Platform (CDP) : Leur partenariat permet de rationaliser la migration et les mises à niveau des structures en leur permettant de bénéficier de la mise en commun des expertises et technologies respectives pour surmonter les obstacles et à raccourcir les délais de commercialisation.

● Les Managed services : Kyndryl s’appuie sur ses compétences approfondies en matière de modernisation des centres de données et de gestion des plateformes pour fournir des capacités de managed services de pointe afin d’accroître la fiabilité et la satisfaction des clients.

Les partenaires prévoient également de délivrer des capacités de transformation à grande échelle à des entreprises d’industries et de zones géographiques diverses. Elles tiront partie également du data framework de Kyndryl, des boîtes à outils et de l’équipe mondiale d’experts en gestion des données et en IA, qui seront couplés aux compétences de Cloudera en matière de données, d’analyse et d’IA.

Afin d’étendre et de renforcer leurs compétences techniques sur les solutions Cloudera, les professionnels de Kyndryl prévoient de participer au programme de certification CDP.