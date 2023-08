Rubrik lance Rubrik AI-Powered Cyber Recovery

août 2023 par Marc Jacob

Rubrik annonce de nouvelles capacités d’IA générative pour les clients VMware à travers Rubrik AI-Powered Cyber Recovery. S’appuyant sur l’IA générative et les LLM, cette nouvelle solution est conçue pour aider les administrateurs à faire les bons choix à la suite de cyberattaques afin de minimiser la perte de données et réduire les temps d’arrêt. La solution permettra aux responsables de la sauvegarde d’utiliser des listes de tâches recommandées et des flux de travail guidés pour assurer une récupération efficace des données et maintenir la cyber-résilience.

La fonctionnalité Rubrik AI-Powered Cyber Recovery est conçue pour permettre aux entreprises :

– L’amélioration du RPO avec les données les plus propres et les plus récentes : Les entreprises peuvent obtenir des conseils étape par étape pour récupérer les fichiers non affectés à partir du snapshot le plus récent et les fichiers affectés à partir du snapshot antérieur à la détection d’une menace suspecte. Le tout en s’appuyant sur une VM propre construite à partir d’un modèle Gold Master.

– L’élimination des risques de réinfection par des logiciels malveillants grâce à une récupération plus sûre des VM : il est possible d’identifier les modèles vSphere pour reconstruire des VM propres et sûres et éviter d’introduire des vulnérabilités non détectées dans le système d’exploitation.

– La réduction des temps d’arrêt des applications grâce à des listes de tâches basées sur l’IA : les entreprises peuvent obtenir des recommandations claires sur les snapshots ou les fichiers à sélectionner pour une récupération réussie grâce à l’analyse des menaces de données de Rubrik intégrée à Azure OpenAI.

Cette annonce fait suite à la récente collaboration entre Rubrik et Microsoft, annonçant l’intégration de Rubrik Security Cloud avec Microsoft Sentinel et Azure OpenAI Service afin d’accélérer la récupération des données grâce à l’utilisation de l’IA générative et du traitement du langage naturel (NLP). Rubrik s’engage à innover de nouvelles façons pratiques d’utiliser l’IA pour transformer la récupération afin que les organisations puissent réduire le temps nécessaire pour enquêter et répondre aux cyber-attaques, fournissant finalement une augmentation globale de la cyber-résilience.

Les cyberattaques constituent l’une des menaces les plus importantes pour les machines virtuelles des entreprises. Pour maintenir la cyber-résilience face aux cyber-attaques, il faut pouvoir récupérer rapidement et en toute sécurité les données critiques, comme les VM. Avec les anciens outils de sauvegarde, la récupération après une cyberattaque implique souvent des processus manuels et fastidieux qui requièrent des professionnels de l’informatique qualifiés. Malgré ces processus, les entreprises sont toujours confrontées à des restaurations incomplètes et à des pertes de données lorsqu’elles récupèrent des données à partir d’une sauvegarde ancienne. Selon un récent rapport de Rubrik Zero Labs sur l’état de la sécurité des données, seules 16 % des organisations externes ont récupéré toutes leurs données, même après avoir payé une rançon demandée par un ransomware.