Proton VPN étend son offre aux entreprises

août 2023 par Marc Jacob

Dès 2016, Proton a progressivement apporté des services de sécurité, respectueux de la vie privée aux entreprises. Aujourd’hui, plus de 50 000 organisations à travers le monde font confiance à Proton pour sécuriser leurs activités, ce qui représente plus de 10 % du chiffre d’affaires annuel de Proton.

Depuis son lancement en 2017, Proton VPN a reçu de nombreuses demandes d’entreprises et fournit des services VPN à ces entreprises depuis 2019. Aujourd’hui des milliers d’entreprises à travers le monde utilisent Proton VPN, qu’il s’agisse de start-up, d’entreprises du Fortune 500, d’ONG ou d’organisations gouvernementales.

En réponse à cette demande croissante, Proton VPN déploie aujourd’hui officiellement une offre dédiée aux entreprises.

Le monde du travail a considérablement changé. Les modèles de travail à distance et hybrides sont devenus la norme pendant la pandémie et continuent d’être largement utilisés. Par conséquent, les entreprises doivent s’assurer que tous leurs actifs soient aussi sécurisés que possible pour faire face aux nouveaux environnements de travail.

Les nouvelles offres Proton VPN pour les entreprises protègent les employés, qu’ils travaillent à distance, qu’ils soient en déplacement ou qu’ils aient adopté des modes de travails hybrides, en les connectant aux serveurs sécurisés de l’entreprise et en envoyant le trafic internet via un tunnel VPN chiffré, de manière à ce que l’activité et les données confidentielles des employés restent en sécurité même lorsqu’ils utilisent un internet public ou non sécurisé.

Pour assurer la sécurité des ressources de l’entreprise et faciliter la conformité, les entreprises doivent limiter l’accès aux seuls appareils et réseaux fiables. Proton VPN for Business y parvient avec Private Gateway (ou passerelle privée), qui peuvent être configurées et déployées instantanément. Chaque passerelle privée n’est accessible qu’aux membres et groupes spécifiquement autorisés au sein d’une organisation, ce qui permet aux entreprises de limiter et de segmenter facilement l’accès. Les entreprises peuvent limiter l’accès aux ressources en fonction de la passerelle, garantissant que les utilisateurs ne peuvent accéder qu’aux ressources dont ils ont besoin pour leurs activités. Cela permet également aux entreprises de répondre plus facilement aux exigences des certifications de sécurité telles que ISO 27001, SOC2, etc.

Proton VPN for Businesses comprend trois nouvelles offres pour répondre aux besoins des organisations de toutes tailles :

• Proton VPN Essentials : apporte des fonctionnalités essentielles de surveillance du réseau pour permettre un accès sécurisé à internet depuis n’importe où.

• Proton VPN Business : comprend une passerelle privée virtuelle et des serveurs dédiés avec des adresses IP fixes. Cela permet aux entreprises de contrôler et de segmenter l’accès aux ressources internes, permettant aux employés et aux sous-traitants d’accéder uniquement aux contenus et applications nécessaires à leurs fonctions.

• Proton VPN Enterprise : une offre entièrement personnalisable pour répondre aux besoins de toutes les organisations.

Bien que Proton VPN for Business exploite certaines des technologies présentes dans l’offre VPN destinée au grand public, il s’agit d’un produit fondamentalement différent avec des fonctionnalités supplémentaires, y compris les outils administratifs nécessaires pour gérer des équipes avec des milliers d’utilisateurs et d’appareils. L’offre Proton VPN for Business comprend également un certain nombre de fonctionnalités qui la distinguent des autres offres VPN professionnelles sur le marché :

• Proton VPN est open source, de sorte que ses revendications de sécurité peuvent être vérifiées de manière indépendante, et le service est soumis à un audit de routine par des tiers indépendants.

• Zéro hardware - Proton VPN ne nécessite aucune installation matérielle et fournit une solution clé en main entièrement gérée.

• Proton VPN va au-delà du VPN traditionnel et la technologie NetShield intégrée bloque les logiciels malveillants, les publicités, les traqueurs et d’autres catégories d’activités en ligne indésirables.

• Les protections intégrées contre les attaques de type Man-In-The-Middle (MITM) détectent et refusent les connexions à un serveur malveillant qui se fait passer pour Proton VPN.

• Des technologies anti-censure uniques - Proton VPN Accelerator, Stealth protocol et Alternative Routing signifient que Proton VPN fonctionne toujours rapidement, peu importe où.

• Basé en Suisse - L’utilisation professionnelle de Proton VPN est couverte par les lois suisses sur la protection de la vie privée, qui sont parmi les plus strictes au monde, et renforcées par la neutralité et l’état de droit fort de la Suisse.