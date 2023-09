Phar : « une excellente prise en charge de nos besoins par KB Crawl »

septembre 2023 par Marc Jacob

Voir clair afin de prendre de sages décisions : tel est le leitmotive de la société canadienne Phar. Créé il y a deux ans, ce cabinet basé à Montréal est spécialisé en veille stratégique, en intelligence collective et en intelligence compétitive. Composé d’une équipe d’une dizaine d’experts, Phar s’impose en tant que leader spécialisé en veille stratégique au Canada pour les entreprises et les organismes en développement de marché, de produit et en innovation sociale.

Un service innovant qui combine intelligence d’affaires et intelligence collective

« La structure a été fondée en 2021, c’est-à-dire en pleine pandémie », explique Mathieu Lapointe, l’un des trois associés fondateurs. « Le contexte a joué un rôle important : c’était une période au cours de laquelle il était devenu difficile pour les décideurs de prendre le pouls du marché puisque les salons ainsi que les congrès étaient annulés. Or, il fallait absolument y voir clair sur les environnements afin que les acteurs puissent se positionner fortement dans une période difficile. En créant Phar, nous avons tout simplement souhaité répondre aux besoins des entreprises manufacturières et de services, mais aussi à ceux des organismes publics et parapublics. »

Une stratégie qui, d’emblée, porte ses fruits. Dès sa création, Phar déploie un service innovant qui combine intelligence d’affaires et intelligence collective. La société développe des capacités lui permettant de récolter l’information de manière précise, et de la rendre directe et disponible pour les équipes. Elle s’appuie pour cela sur une veille active des plateformes traditionnelles mais également – et c’est là sa force – des réseaux sociaux (Twitter en tête). La dimension collective est au cœur du processus : l’information est présentée aux équipes d’experts, lesquels l’analysent et lui donnent un relief nouveau. « Notre modèle repose sur une combinaison de technologies et d’expertise », indique Mathieu Lapointe. « Les outils de veille qui reposent sur l’intelligence artificielle seule ne sont pas suffisants pour traiter stratégiquement l’information. L’article que l’on est en train de lire est-il réellement neutre, c’est-à-dire exempt de biais ? L’information est-elle partisane ? Les réponses à ces questions demeurent plus que jamais centrales, et seules des équipes d’experts peuvent vraiment y répondre ».

Un événement inattendu…

L’affaire semble entendue et la société Phar connaît en 2021 et 2022 un fort développement. Son équipe pluridisciplinaire d’experts est de plus en plus présente dans le secteur industriel, le développement économique (accélération du développement des entreprises), le champ maritime, les données de pointe (industrie 4.0, IA…) ou encore la cybersécurité. C’est sans compter sur un événement inattendu qui va soudainement amener l’équipe de direction à revoir entièrement sa stratégie.

« Au printemps 2023, nous avons appris que Twitter augmentait très fortement ses tarifs pour avoir accès aux informations qui y circulaient », se rappelle Mathieu Lapointe. « Or, une majeure partie de notre structure de recherche reposait sur ce média social… Nous suivions tout de même 8 millions de tweets par mois ! Du jour au lendemain, il a fallu réinterroger ce modèle et s’orienter vers d’autres manières de faire de la recherche. » Une consultation d’entreprises spécialisées dans l’édition de solutions de veille est alors organisée. Au total, 20 structures vont être challengées. « Nous cherchions un outil évolué sur la gestion du projet de veille. Il y en a beaucoup sur le marché et il faut vraiment pouvoir y voir clair. »

KB Crawl, une connaissance poussée des étapes du projet de veille

À l’issue de cette consultation, c’est la société KB Crawl qui est choisie :KB Suite est appelée à être déployée très rapidement auprès des équipes de Phar. « KB Crawl est une structure qui a pignon sur rue depuis de nombreuse années et qui dispose d’une solide expérience dans le secteur de la veille », analyse Mathieu Lapointe. « Surtout, KB Crawl a une connaissance très poussée de l’ensemble des étapes du projet de veille. Tous les paramètres sont contrôlés, et KB Suite est une solution taillée sur mesure. Elle permet une gestion de projet plus facile, depuis la cueillette et la curation des informations jusqu’à la diffusion et l’analyse. »

Le résultat est là : désormais, Phar fait reposer son modèle de veille sur KB Suite. Au sein de la structure, chaque expert utilise quotidiennement l’outil et travaille en réseau afin d’étirer au mieux l’analyse qui est produite pour les clients. « Notre force repose vraiment sur notre réseau d’experts, c’est-à-dire sur la réflexion humaine et une connaissance optimisée du marché. Grâce à KB Crawl, nous pouvons avoir accès à de nombreux angles morts. »

La solution est-elle parfaite pour autant ? « Certes non, car la perfection n’est pas de ce monde », conclut Mathieu Lapointe. « Parce qu’elle est technique et permet une analyse poussée, KB Suite n’est pas toujours très intuitive à manier. Il faut donc des ressources internes en capacité de l’utiliser au mieux, ce qui est compréhensible dans la mesure où nous cherchons à obtenir une information de qualité pour nos décideurs. Comme pour d’autres solutions, il y a également des améliorations possibles au niveau de la diffusion de l’information et de l’agrégation des contenus. Mais au final l’outil se révèle puissant et le suivi effectué par l’équipe de KB Crawl est particulièrement qualitatif. L’équipe de KB Crawl est très réactive et nous aide beaucoup dès que nous la sollicitons. C’est clairement une force pour l’entreprise… et pour nous ! »