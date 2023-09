Upper-Link choisit Board of Cyber pour renforcer la cybersécurité de ses clients

septembre 2023 par Marc Jacob

En intégrant Security Rating®, la solution SaaS de Board of Cyber, Upper-Link permettra à ses clients d’évaluer en continu les risques cyber de leur organisation et de leur écosystème.

Acteur majeur de refonte, rationalisation, exploitation et cyber-sécurisation des systèmes d’information, et des solutions Cloud, Upper-Link a placé la sécurité informatique au centre de ses activités. Il a donc choisi de collaborer avec Board of Cyber et d’intégrer Security Rating®, sa solution Saas, pour réaliser la notation cyber dans son offre de services managés (scoring, alertes et analyses), mais également en notation cyber « one-shot ».

Upper-Link propose à ses clients une offre de services qui se déploie autour de six axes : Poste de travail, Infrastructures, Data, XRM (Relation Clients et Performance), Etude & Développement et Accompagnement à la transformation.

Grace à Security Rating®, Upper-Link permettra à ses clients d’évaluer en continu les risques cyber de leur organisation et de leur écosystème. Il s’appuiera sur cette notation cyber pour définir une stratégie et proposer des plans de remédiation. Upper-Link renforce ainsi son modèle 360° pour répondre à tous les besoins de ses clients en matière de transition digitale et de cybersécurité.

« Security Rating® est devenu un outil indispensable pour la cybersécurité des organisations. La solution est doublement pertinente, à la fois pour la notation cyber et les analyses, car elle apporte des informations précises et en temps réel. D’autre part, elle est facile à lire et à exploiter, ce qui est moins coûteux pour nous comme pour le client. Enfin, c’est une solution française, parfaitement complémentaire avec notre expertise et nos outils d’intervention en cybersécurité. »

René-Louis Adda, Président d’Upper-Link

« Nous partageons l’engagement que les collaborateurs d’Upper-Link donnent chaque jour à leurs actions : « Do More than IT ». C’est fondamental d’apporter à nos clients des réponses simples pour leur permettre de se concentrer sur leur développement, et Security Rating® propose une analyse simple et rapide des risques cyber. Upper-Link est par ailleurs un des principaux partenaires de Microsoft sur le segment des ETI et des PME, qui plus que bien d’autres acteurs peuvent faire de la cybersécurité un avantage compétitif. »

François-Charles Fachon, Channel manager de Board of Cyber