Venafi annonce la mise en œuvre par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (United States Patent and Trademark Office) (USPTO) de TLS Protect

septembre 2023 par Marc Jacob

Venafi annonce la mise en œuvre par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (United States Patent and Trademark Office) (USPTO) de sa solution TLS Protect pour l’automatisation de l’ensemble du cycle de vie des certificats numériques et autres identités des machines, afin de respecter les exigences en termes de cybersécurité.

En mars 2023, la Maison Blanche a dévoilé sa Stratégie nationale de cybersécurité pour le renforcement de la cybersécurité de la nation et une meilleure défense contre des cyber-menaces de plus en plus malveillantes. Au cœur de la sécurisation des applications modernes se trouvent les identités machines, notamment les certificats numériques et les clés, qui protègent les informations circulant entre les machinez (tout comme les identifiants et mots de passe protègent l’identité humaine). Toute faille au niveau des identités machines est susceptible d’impacter la sécurité des organisations de façon majeure, il est donc essentiel d’avoir une gestion de l’identité machines efficace afin de prévenir incidents de sécurité et pannes dans les applications.

« Au sein de l’USPTO, nous recevons plus de 600 000 demandes de brevets et d’enregistrements de marques chaque année. Afin de faire face aux innovations qui arrivent chaque jour, nous intégrons l’innovation technique au cœur de tout ce que l’on fait, du machine learning à l’IA en passant par la gestion de l’identité des machines, afin d’améliorer l’efficacité, la performance et la sécurité de nos opérations » déclare Jamie Holcombe, Directeur des systèmes d’information de l’USPTO. « La mise en œuvre de Venafi au sein de notre infrastructure logicielle permet une meilleure gestion et sécurisation de l’ensemble des identités machines à travers notre organisation, et l’accomplissement de l’un des cinq piliers de la Stratégie nationale de cybersécurité. »

Dans le passé, l’équipe Infrastructure à clés publiques (ICP) de l’USPTO assurait manuellement la gestion du processus de certificats, un procédé chronophage, comportant de nombreuses étapes et générant potentiellement écueils et obstacles tout au long du processus. La plateforme Venafi permet à l’équipe d’automatiser l’ensemble du processus de gestion de l’identité des machines sur plus de 10 000 machines, rationalisant la délivrance de certificats numériques, avec une meilleure organisation des certificats et des alertes personnalisées, et réduisant le risque d’usurpation de clés privées par le biais d’une durée de vie réduite des clés. Depuis la mise en place de Venafi, l’USPTO a fortement réduit le temps de traitement des certificats, de 10 heures à 30 minutes.