McAfee lance Scam Protection™

septembre 2023 par Marc Jacob

Les cybercriminels utilisent l’IA pour créer de nouvelles formes d’arnaques personnalisées, plus convaincantes et à plus grande échelle. L’hameçonnage est la première menace de cybersécurité en France comme dans le monde, avec un site créé toutes les onze secondes1. L’an dernier, cybermalveillance.gouv.fr a recensé plus de 3,8 millions nouveaux visiteurs sur ces sites, et le phishing - emails et SMS confondus - représentait 38% des demandes d’assistance sur la plateforme. Ce déluge d’arnaques générées par l’IA les rend par ailleurs plus difficiles à repérer.

C’est pourquoi McAfee innove avec McAfee Scam Protection™, une fonctionnalité qui identifie et bloque les liens malveillants de manière proactive. Les utilisateurs n’auront plus à se demander si un message au sujet d’une livraison ou une notification de leur banque sont réelles ou non : l’IA brevetée de McAfee permet de détecter immédiatement les menaces de sécurité et avertira directement pour que l’utilisateur évite de cliquer sur un lien dangereux. En cas de clic accidentel, McAfee Scam Protection™ empêchera automatiquement le site de charger.

Informations importantes sur McAfee Scam Protection™ :

• Protection proactive et automatique : l’utilisateur reçoit une notification avant même d’ouvrir un message malveillant. Après avoir autorisation l’identification des URL dans les messages, McAfee Scam Protection™ se chargera d’indiquer si un message est sûr ou non.

• Une puissante IA brevetée : l’IA développée par McAfee fonctionne en permanence pour analyser des millions de liens malveillants à travers le monde et améliorer la qualité de la protection fournie. McAfee Scam Protection™ permet d’être protégé de menaces complexes telles celles de type « zero-day » encore inédites. L’IA de McAfee a été pensée pour être en constante amélioration, afin de conserver une longueur d’avance sur les cybercriminels.

• Simple à utiliser : une fois mis en place, McAfee Scam Protection™ agit immédiatement. Nul besoin de copier-coller ou de vérifier si un mail ou un message reçu est malveillant. Cette solution se charge d’alerter l’utilisateur en cas de détection de lien dangereux et de bloquer les sites risqués en temps réel, même en cas de clic accidentel.

• Essai gratuit et utilisation gratuite pour les utilisateurs McAfee : les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier d’une période d’essai de sept jours gratuits lorsqu’ils souscrivent à l’offre McAfee Mobile Security, dans lequel McAfee Scam Protection™ est inclus. Une fois la période d’essai révolue, la solution est disponible au prix de 2,49€ par mois ou de 24,99€ par an avec un engagement d’un an. La plupart des utilisateurs McAfee peuvent déjà bénéficier de McAfee Scam Protection™, inclus dans la majorité des forfaits3 : il suffit de mettre à jour l’application McAfee Security pour l’activer.

McAfee Scam Protection™ détecte et protège les utilisateurs des liens dangereux. Cette fonctionnalité est disponible sous Android, iOS, Chrome, Safari, Microsoft Edge et Firefox. Les messages d’alerte ne sont pour le moment disponibles que sous Android, mais une portabilité sur iOS est prévue courant octobre. Dès aujourd’hui, les utilisateurs peuvent bénéficier de l’option d’identification de liens à risque sur toutes les plateformes, bloquant ainsi les liens dangereux sur lesquels les utilisateurs peuvent parfois cliquer accidentellement.

3 McAfee Scam Protection™ est disponible pour les utilisateurs ayant souscrit aux formules McAfee+ et McAfee Total Protection

[1] https://aag-it.com/the-latest-phishing-statistics/

2 https: //www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/rapport-activite-2022