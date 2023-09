ServiceNow lance Now Assist pour ITSM, CSM, HRSD et Creator afin d’intégrer l’IA générative sur tous les workflows de la Plateforme Now

septembre 2023 par Marc Jacob

ServiceNow annonce une expansion majeure de la Plateforme Now avec les solutions Now Assist. Disponible dans la version Vancouver de la Platforme Now, Now Assist pour IT Service Management (ITSM), Customer Service Management (CSM), HR Service Delivery (HRSD), et Creator intègre la puissance de l’IA générative dans tous les workflows de la plateforme pour aider à accélérer la productivité, améliorer les expériences, et augmenter l’agilité pour les clients. Les nouvelles fonctionnalités de Now Assist sont alimentées par un modèle de langage étendu spécifique à ServiceNow (Now LLM), conçu pour l’entreprise et optimisé pour la précision et la confidentialité des données.

Fournir une IA générative répondant aux exigences des entreprises dans chaque workflow

Selon Goldman Sachs, l’IA générative augmentera la productivité humaine, ajoutant près de 7 000 milliards de dollars au PIB mondial au cours de la prochaine décennie1. La Plateforme Now rend opérationnelle l’IA générative pour stimuler la croissance et aider à réduire les coûts pour chaque client, dans toutes les fonctions de l’entreprise, grâce à une IA de niveau professionnel conçue dans le respect des règles de confiance et de confidentialité numériques. Now Assist est intégré à tous les processus et workflows afin d’optimiser les performances et respecte les directives de ServiceNow en matière de développement et d’utilisation éthiques et responsables.

Now Assist intègre désormais des fonctionnalités d’IA générative telles que le résumé de cas, d’incidents et de conversations des agents mais aussi l’agent virtuel et la recherche, qui peuvent être appliquées à un large éventail de scénarios et de fonctions, de sorte que chaque personne, des employés aux experts en passant par les développeurs, peut exploiter la puissance de l’IA générative. Cette approche fondamentale permet aux entreprises d’apporter la puissance de l’IA générative à n’importe quel service et de l’étendre à d’autres parties de l’entreprise rapidement et facilement.

• Now Assist for ITSM permet aux responsables informatiques des entreprises de prendre le contrôle de leur expérience informatique, en améliorant considérablement la productivité des experts et l’expérience des employés grâce à des résolutions plus rapides. Les résumés de l’historique des incidents et des interactions en direct avec les agents virtuels fournissent des réponses complètes au lieu de simples résultats de recherche, de sorte que les agents peuvent résoudre les problèmes et les demandes plus rapidement sans avoir à demander aux utilisateurs de se répéter. Now Assist for ITSM peut également créer des résumés contextuels des incidents et des notes de résolution, ce qui aide les organisations à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion des incidents et à résoudre plus d’incidents en moins de temps.

• Now Assist for CSM rationalise le processus de service client du début à la fin, ce qui permet d’augmenter la productivité des experts, de réduire les coûts et d’améliorer l’expérience des clients. En générant rapidement des résumés pour les cas et les chats, Now Assist for CSM réduit le travail manuel et permet aux experts de résoudre les problèmes des clients plus rapidement. Ces-derniers bénéficient également d’une expérience plus autonome, avec un accès à des ressources qui les aident à trouver rapidement des réponses par eux-mêmes, ce qui permet d’augmenter le nombre de cas traités et de réduire les coûts.

• Now Assist for HR aide les responsables des ressources humaines à stimuler la productivité et l’efficacité opérationnelle, à réduire les tâches redondantes et manuelles des équipes RH et à fournir aux employés les réponses dont ils ont besoin rapidement, sans perturber leur journée. Les responsables RH peuvent gérer des problèmes allant des écarts de paie aux changements de documents administratifs sans avoir à passer en revue une multitude d’informations mais simplement en consultant les résumés instantanés des sujets traités, l’historique des interactions par chat en direct et par agent virtuel, ainsi que les résolutions précédentes et les mesures prises. Les équipes RH disposent ainsi du contexte nécessaire pour résoudre les problèmes rapidement et en toute confiance.

• Now Assist for Creator aide les équipes de développement à créer et mettre en oeuvre des applications plus rapidement sur la Platforme Now. Formé à partir du code propriétaire de ServiceNow, les résultats sont de meilleure qualité, plus évolutifs et plus sécurisés que n’importe quelle autre technologie de génération de code. Now Assist for Creator inclut la disponibilité générale de text-to-code, qui convertit le texte en langage naturel en suggestions de code de haute qualité et, dans certains cas, en code complet. La fonctionnalité text-to-code permet de s’assurer que tous les secteurs de l’entreprise peuvent créer des expériences de codage fluides qui permettent d’accélérer le développement et d’augmenter la productivité.

L’IA intégrée dans l’ADN de la Platforme Now

La stratégie d’IA générative de ServiceNow offre aux clients une prise en charge étendue et sécurisée des LLM, par le biais de LLM à usage général ou de modèles développés par ServiceNow. Les LLM à usage général offrent une flexibilité aux clients et comprennent actuellement l’accès au service Microsoft Azure OpenAI LLM et à l’API OpenAI. Intégrés à la Platforme Now, les LLM dédiés sont conçus spécifiquement pour les workflows, les cas d’usage et les processus de ServiceNow, et sont adaptés aux agents, aux employés, aux clients et aux administrateurs informatiques qui utilisent ServiceNow. Cela permet une excellente expérience pour l’utilisateur final, un délai de mise sur le marché sans précédent et les plus hauts niveaux de transparence et de gouvernance.

Par exemple, les fonctions de Now Assist for Search sont alimentées par un LLM affiné de ServiceNow basé sur le cadre NVIDIA NeMo et servies par le logiciel NVIDIA Triton Inference Server, qui font tous deux parties de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise. Ces fonctions mettent sur le marché de nouvelles capacités issues du partenariat entre ServiceNow et NVIDIA annoncé en mai.

De nouvelles innovations dans la Platforme Now

La version Vancouver de la Now Platform améliore la sécurité, renforce la gouvernance, simplifie les opérations critiques dans les domaines critiques de la santé et de la finance, et accélère la mutation des compétences grâce à l’IA. Les points forts sont les suivants :

• ServiceNow Zero Trust Access est la dernière fonctionnalité de ServiceNow Vault, qui aide les clients à construire un cadre « Zero Trust » pour la Platforme Now avec des politiques d’authentification granulaires. En protégeant le type d’accès disponible pour un utilisateur dans une session en fonction de divers paramètres de risque tels que la localisation, le réseau, le risque utilisateur et les appareils, les organisations peuvent étendre en toute sécurité leur réseau d’utilisateurs autorisés ServiceNow, tout en protégeant les données des clients et les données propriétaires.

• La nouvelle solution Clinical Device Management (CDM) de ServiceNow simplifie la manière dont les prestataires de soins de santé installent, entretiennent, gèrent et optimisent la durée de vie des appareils, tels que les appareils d’IRM et de radiographie. CDM automatise l’entretien et la gestion de ces appareils, guide le personnel dans la commande de pièces détachées et identifie les meilleurs techniciens pour la maintenance, ce qui permet d’améliorer la sécurité et les soins des patients. En outre, les prestataires de soins de santé peuvent économiser sur les dépenses de maintenance liées aux appareils critiques et coûteux.

• Pour aider les dirigeants à mieux répondre aux besoins de leur personnel tout en optimisant l’avenir du travail, la solution Employee Growth and development (EGD) est également disponible aujourd’hui dans le monde entier. EGD utilise l’IA pour collecter, valider et mettre à jour en permanence les données relatives aux compétences des employés, offrant ainsi aux dirigeants une meilleure visibilité et un aperçu des capacités de la main-d’œuvre afin qu’ils puissent prendre des décisions plus intelligentes à propos des talents qui alimentent la croissance de l’entreprise.

– Prix et disponibilité

Avec le lancement de Now Assist, ServiceNow a également mis en place ses packages de tarification pour l’IA générative.