Keeper Security annonce une nouvelle interface utilisateur de l’application Keeper Password Manager pour Android

septembre 2023 par Marc Jacob

Keeper Security annonce une nouvelle interface utilisateur de l’application Keeper Password Manager pour Android. Cette version comprend une convivialité améliorée, une recherche intelligente et des temps de synchronisation plus rapides. Avec un nouveau look et une expérience utilisateur intuitive, les mises à jour sont conçues pour faciliter l’utilisation des puissantes fonctionnalités de gestion des mots de passe et des clés d’accès Keeper (PassKey), avec une clarté et une facilité de recherche accrues.

Les utilisateurs de Keeper sur Android verront des thèmes épurés avec un nouveau mode lumineux par défaut et des thèmes revus et corrigés choisis par l’utilisateur. Les autres nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :

● Simplification de l’utilisation : Des workflows plus efficaces réduisent le nombre de clics nécessaires à l’accomplissement d’une tâche. Les utilisateurs découvriront une nouvelle barre de navigation qui leur permettra d’accéder rapidement et facilement aux écrans importants de l’application.

● Interface plus conviviale : L’interface simplifiée de Keeper réduit les lignes de la grille et introduit des couleurs plus nettes avec des panneaux ajustables.

● Accessibilité et inclusion : L’interface utilisateur améliorée offre des couleurs, des contrastes et des tailles de polices et d’icônes conformes aux normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

● Recherche avancée : De nouveaux filtres faciles à utiliser permettent aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans leurs coffres-forts avec la plus grande souplesse.

Keeper a adopté une approche progressive pour améliorer l’expérience utilisateur, en améliorant continuellement l’apparence, la sensation et la convivialité de ses applications, tout en gardant à l’esprit l’importance de la familiarité, de la cohérence des fonctionnalités et de la sécurité de classe mondiale auxquelles les utilisateurs de Keeper sont habitués. Avec cette mise à jour, la nouvelle expérience utilisateur de Keeper a été déployée avec succès sur toutes les plateformes, y compris les ordinateurs de bureau, les navigateurs Web et iOS. Les utilisateurs d’Android peuvent également s’attendre à une nouvelle expérience en mode sombre prochainement.

La mise à jour de l’application Keeper Password Manager pour Android est disponible en téléchargement sur le Google Play Store, où Keeper est noté 4,6 sur 5 étoiles avec plus de 100k avis et plus de 10M de téléchargements. L’application sera automatiquement mise à jour pour tous les utilisateurs existants.